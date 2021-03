Hayırsever iş insanı farkındalık oluşturdu

Hayırsever İş İnsanı Zafer Özışık, sosyal sorumluluk çalışmalarında ortaya koyduğu hassasiyeti ile dikkat çekiyor. Özışık, down sendromlu çocukları ve ailelerini yine unutmayarak onlarla öğle yemeğinde bir araya geldi.

ŞANSLIYIZ

Etkinliğe oğlu ile birlikte katılan Hülya Demir, "Bugünü hazırlayan herkese teşekkür ederim. Tabi ki çok zor. Her türlü sosyal aktiviteden uzak kalmak. Ama yine de çok şanslı olduğumuzu düşünüyorum. Down sendromlular hiçbir insanda olmayacak kadar sevgi dolu. Onların artıları kendilerine sevgi olarak dönüşmüş" dedi.

HASTALIK DEĞİL FARKLILIK

Down sendromunun bir hastalık değil farklılık olduğunu dile getiren Nuran Baran, "Down sendromu dediğimiz zaman ilk başta farklı bir boyut gibi hastalık gibi gözüküyor ama kesinlikle hastalık değil. Normal insanlar gibi. Hatta normalin de üzerindeler diyebilirim" dedi. Evlatları ile hayata pozitif bakmayı öğrendiklerini dile getiren Baran, şunları kaydetti; "Ahmet'in bizim hayatımıza girdiğinden sonraki dönem bizim için farklı bir boyut. Farklı bir pencereden pozitif bakıyorsun her şeye. Ahmet'ten biz daha çok enerji alıyoruz. Biz ona enerji vermemiz gerekirken biz ondan enerji alıyoruz. Bizim hayatımıza çok şey kattığını söyleyebilirim. Karşılıksız sevginin adı, çıkarsız sevginin ve pozitif düşüncenin adı. Bilemiyorum çok fazlası diyebilirim. Gerçekten ben rabbime şükrediyorum ki böyle bir değeri bize lütfedip sunduğu için. Çok şükür diyorum. Gerçekten farklı bir duygu. Kelimelere sığmaz."

HEPSİ BİZİM AİLEMİZ

Sürmeli Özel Eğitim Kurumu İdarecisi Rabia Portakal da özel çocukların her birini kendi aileleri olarak gördüklerini söyledi. Yaptıkları işten çok gururlu ve mutlu olduklarını dile getiren Portakal, "Biz çok gururlu ve mutluyuz. Biz onları aile olarak gördük. Asla da ayrıcalık gibi de görmüyoruz. Hepsi bir annemiz, ablamız, kardeşimiz. Biz onlarla birlikte olmaktan çok mutluyuz. Kesinlikle aileler kurumlara gelsinler. Çok aile var. Gelmek istemiyor veya çevreden çekiniyor. Biz onları kendi evlerine gidip kurumlarımıza getirmeye çalışıyoruz. Zaten buraları gördükten sonra kendileri çok istiyorlar. Gelirlerse mutlu olacaklarını düşünüyorum. Onlar yalnız değil. Bizimle beraber bir bütünler diye düşünüyorum" şeklinde konuştu.

NE MUTLU BİZE

Özel çocukların toplumun birer değeri olduğunu anlatan ve kendilerini misafir etmekten mutluluk duyduklarını kaydeden Hayırsever İş İnsanı Zafer Özışık, "Down sendromlu çocuklar onlar bizim değerlerimiz. Onlara burada bizim yaptığımız etkinlik okyanusta damla bile değildir. O aileleri bir nebze mutlu edebilirsek onlara sahip çıktığımızı gösterebilsek, bu çocuklarımıza bizim değerlerimiz olduğunu ailelere anlatabilirsek ne mutlu bizlere. O aileler Allah yardımcıları olsun. O güzel pırıl pırıl çocuklar. O çocuklar cenabı Allah'ın takdiri. Biz onlara bu farkındalık günlerinde olsun ufak bir dokunuş yaparsak onları mutlu etmek bizim görevimiz. Herkesi bu konuda hassas ve duyarlı olmaya davet ediyorum" ifadelerine yer verdi.

Programın ardından Özışık, çocuklara çeşitli hediyeler verdi.