Hazal İsminin Anlamı Nedir? TDK ile Hazal Ne Demek, Kökeni Nedir?

Türkiye'de en çok beğenilen kız isimlerinden birisidir. Popüler isimler kategorisinde yer alan bu isim anne be baba adaylarının dikkatini çekmektedir. Hazal isminin doğacak olan kızına vermek isteyenler bu noktada Hazal isminin anlamı nedir sorusuna cevap arar. Hazal isminin anlamı ne demek, ne anlama gelir sorularının cevabını ise bu başlık altından öğrenebilirsiniz. Peki, Hazal Kur'an'da geçiyor mu ve ne anlama geliyor? İşte bu isme dair merak edilenler...

HAZAL İSMİNİN ANLAMI NEDİR?

Hazal, kuruyup dökülen ağaç yaprakları anlamını taşımaktadır. Anne ve baba adayları doğacak bebeğine vereceği isim konusunda son kararını bu anlamı öğrendikten sonra verir.

HAZAL İSMİNE BENZER İSİMLER

Hazal ismine benzeyen bazı isimler de vardır. Bu isimler de yine beğeni toplamaktadır. Bunlar; Hazan, Gazal, ve Özal'dır.

HAZAL İSMİNİN İSTATİSTİKLERİ

Hazal isminin kökeni: Türkçe

Hazal isminin cinsiyeti: Kız

Hazal isminin renk sembolü: Pembe

Hazal isimli kişi sayısı: 11000

Hazal isminin kullanım oranı: 995

Hazal isminin harf sayısı: 5

Hazal Kuran'da geçiyor mu: Hayır

HAZAL İSMİ KUR'AN'DA GEÇİYOR MU?

Kur'an-ı Kerim'de bulunan ayetlerde Hazal ismi geçmemiştir.