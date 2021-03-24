Hedef ramazana kadar 55 yaş üstünü aşılamak

Türkiye'de yapılan toplam aşı sayısı 13 milyonu geçerken bunların 8 milyonu 1. doz, 5 milyonu aşkını ise 2. doz olarak uygulandı. Nisan ayının ilk haftasına kadar Almanya ve Çin'den gelecek siparişlerle birlikte aşılama işlemleri Türkiye'nin dört bir yanında devam edecek. Ramazan ayına kadar 1 milyonu aşkın öğretmenle birlikte 55 yaş üstündeki vatandaşlarda aşılamanın başlaması hedefleniyor. 60-65 yaş grubunun bu hafta içerisinde aşılanacağını açıklayan Sağlık Bakanlığı, yurtdışından gelecek dozlarla aşılama işlemlerini yeniden hızlandıracak. Almanya'nın BioNTech ve Çin'in Sinovac şirketlerinden 10 milyon dozun üzerinde siparişin nisan ayının ilk haftasına kadar Türkiye'ye gelmesi ve aşılama işlemlerinin 55-60 yaş grubuna kadar inmesi bekleniyor. 55 yaş üstüyle birlikte öğretmenlerin de aşılanmaları ramazanda tamamlanacak.Sinovac Genel Direktörü Helen Yang, SABAH'a yaptığı açıklamada, "Türkiye'ye talep ettiği miktarda aşıyı sunmak için çalışıyoruz. Aşımız için farklı ülkelerden çok sayıda talep aldık. Önceliğimiz, faz 3 denememize ev sahipliği yapan ülkeler. Türkiye de onlardan biri" ifadelerini kullanmıştı. Türkiye'ye gönderilecek 4.5 milyon doz aşıya ilişkin mevzuatın tamamlandığını belirten BioNTech'in kurucu ortağı Prof. Dr. Uğur Şahin, "Bu konuda mevzuat, teknik ve kalite kontrol işlerini yapmak zorundaydık, bunlar geçen hafta tamamlandı. Her şey yolunda giderse bu ay sonunda Türkiye'de aşılamaya başlayabiliriz. 2021'in ikinci yarısında daha fazla aşı gönderilmesi konusunda çalışıyoruz" dedi.SAĞLIK Bakanı Fahrettin Koca, Twitter'dan yaptığı paylaşımla virüse karşı uyarıda bulundu. Koca, "Vaka artışı devam ediyor. Geçtiğimiz hafta en çok vaka artışı yaşanan il yöneticilerimizle koordinasyon toplantısı gerçekleştirdik. Tecrübelerimiz bu artışı göğüslemeye yeterli. Yerinde karar, yerinde tedbir, etkili mücadele ile virüse fırsat vermeyeceğiz" ifadelerini kullandı. Koca, sosyal medyadaki paylaşımında, vaka sayısı en çok artan illerin Kastamonu, Çankırı, Yalova, İstanbul ve Erzincan, en çok azalan illerin ise Sinop, Gümüşhane, Mersin, Kırıkkale ve Burdur olduğunu anımsattı. ANKARATÜRKİYE'DE dün test yapılan 211 bin 848 kişiden 26 bin 182'sine Kovid-19 tanısı konulurken, 138 kişi vefat etti, hasta sayısı ise 1006 oldu. 19 bin 201 kişinin tedavisi ya da karantinasının sona ermesiyle iyileşenlerin sayısı 2 milyon 863 bin 882'ye yükseldi. Toplam vefat sayısı 30 bin 316, ağır hasta sayısı ise 1710 olaraka çıklandı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, tabloya ilişkin Twitter paylaşımında, "Vaka ve kayıp sayıları hayatımızı, sağlığımızı, çaba göstererek kazandığımız serbestliği tehdit ediyor. Geri dönüş yolumuz tedbirdir"dedi. ANKARA