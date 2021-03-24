İP’li Bayraktar bizi dolandırdı

Zonguldak'ta müteahhitlik yapan İYİ Parti eski İl Başkanı Ragıp Bayraktar hakkında, 2015 yılında başlayan ve sadece yüzde 20'si tamamlanan 70 dairelik binayla ilgili ücretlerinin büyük çoğunluğunu ödemelerine rağmen konutlarını teslim etmediğini iddia eden hak sahipleri, savcılığa şikayette bulundu. Şikayetlerinde, Bayraktar'ın araziyi ve daireleri kayınvalidesinin üzerine geçirerek kaçırdığını belirten hak sahipleri, ödedikleri paranın akıbetinin bilinmediğini ve dolandırıldıklarını iddia etti. İddialara cevap veren Ragıp Bayraktar ise şirketinin ekonomik olarak zor duruma düştüğünü söyledi. Bayraktar daireleri hak sahiplerine teslim etmek için hukuki süreç başlattığını ifade etti. DHA