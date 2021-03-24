İstanbul’un yüksek kesimlerinde kar yağışı

Son günlerde yapılan uyarıların ardından Çarşamba sabahı bir anda başlayan ve ara ara etkili olan kar yağışı sabah saatlerinde İstanbul'un yüksek kesimlerinde etkili oldu.05.30 sıralarında başlayan kar yağışı 06.00 sıralarında biraz daha etkisini artırdı. Yüksek kesimlerde kar yağışı etkili olurken diğer yerlerde ise yağmur yağdı.İstanbul'un simgelerinden biri olan Üsküdar Çamlıca Tepesi'nde de kar yağışı etkili oldu. Kar yağışıyla birlikte Çamlıca Tepesi'nde kartpostallık görüntüler oluştu. Kar nedeniyle çimler ve ağaçlar beyaza büründü.