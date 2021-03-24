İzmir’de yarın okullar tatil mi? İzmir'de 25 Mart Perşembe okullar tatil edildi mi?

İzmir'de yarın okullar tatil mi sorusunun yanıtı ile ilgili araştırmalar başladı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü son dakika hava durumu uyarılarına göre kar yağışı tüm yurtta etkili olmaya başladı. Kötü hava koşulları sebebiyle öğrenciler ve velileri İzmir'de okullar tatil mi, İzmir'de 25 Mart Perşembe okullar tatil edildi mi sorularına yanıt ararken gözler Valilik'ten gelecek açıklamaya çevrildi.
İzmir'de okulların tatil olup olmayacağına dair henüz bir açıklama gelmedi. İzmir Valiliği ya da Milli Eğitim Bakanlığı'ndan açıklama geldiğinde haberimizin içinde yer alacak. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemiz genelinin çok bulutlu ve aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
İzmir'de Kiraz'ın yüksekleri köyleri ile Karagöl, Bozdağ, Spil ve Bergama Yunt Dağı'ında kar yağışı başladı. 25 Mart yani yarın İzmir'de kar tatili olup olmayacağı yönünde ise Valilikten henüz bir açıklama gelmedi.
İzmir'de Çarşamba günü havanın çok bulutlu karla karışık yağmurlu ve yer yer kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
İZMİR 4°C, 11°C
Çok bulutlu, bugün (Çarşamba) öğle saatlerinden sonra sağanak yağışlı
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemiz genelinin çok bulutlu ve aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Kıyı Ege, Akdeniz kıyı kesimi, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları ile Güneydoğu Anadolu'da yağmur ve sağanak, yağış alan diğer yerlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması beklenen yağışların Doğu Akdeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu'nun batısı ve güneydoğusunda yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın, Doğu Akdeniz, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu'nun kuzeyinde güneyli yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına (60-80 km/sa) şeklinde eseceği tahmin ediliyor. İç kesimlerde buzlanma ve don olayı bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ve Doğu Anadolu'nun doğusunda çığ oluşma riski bulunmaktadır.