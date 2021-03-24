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Haberler Yaşam Haberleri İzmir’de yarın okullar tatil mi? İzmir'de 25 Mart Perşembe okullar tatil edildi mi?
Giriş Tarihi: 24.3.2021 11:45 Son Güncelleme: 24.3.2021 11:56

İzmir’de yarın okullar tatil mi? İzmir'de 25 Mart Perşembe okullar tatil edildi mi?

İzmir’de yarın okullar tatil mi? İzmir'de 25 Mart Perşembe okullar tatil edildi mi?

Meteoroloji’den gelen uyarılara göre İzmir’in yüksek kesimlerinde kar yağışı etkisini göstermeye başladı. Milyonlarca veli ve öğrenci kötü hava koşulları sebebiyle İzmir’de yarın okullar tatil mi sorusuna yanıt aramaya başladı. Kar yağışının ulaşımda yaşattığı problemlere önlem amaçlı olarak bu durumlarda eğitime bir süreliğine ara verilebiliyor. Mart ayının sonlarında olduğumuz bu tarihlerde birçok ilde kar yağışı etkisini gösterirken özellikle İzmir’de yarın okullar tatil mi olacak, İzmir'de 25 Mart Perşembe okullar tatil edildi mi soruları binlerce öğrencinin merak konusu haline gelirken konuya yönelik henüz açıklama gelmedi.

İzmir'de yarın okullar tatil mi sorusunun yanıtı ile ilgili araştırmalar başladı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü son dakika hava durumu uyarılarına göre kar yağışı tüm yurtta etkili olmaya başladı. Kötü hava koşulları sebebiyle öğrenciler ve velileri İzmir'de okullar tatil mi, İzmir'de 25 Mart Perşembe okullar tatil edildi mi sorularına yanıt ararken gözler Valilik'ten gelecek açıklamaya çevrildi.

25 MART YARIN İZMİR'DE OKULLAR TATİL Mİ?

İzmir'de okulların tatil olup olmayacağına dair henüz bir açıklama gelmedi. İzmir Valiliği ya da Milli Eğitim Bakanlığı'ndan açıklama geldiğinde haberimizin içinde yer alacak. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemiz genelinin çok bulutlu ve aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

İZMİR'DE OKULLAR TATİL Mİ? (25 MART 2021)

İzmir'de Kiraz'ın yüksekleri köyleri ile Karagöl, Bozdağ, Spil ve Bergama Yunt Dağı'ında kar yağışı başladı. 25 Mart yani yarın İzmir'de kar tatili olup olmayacağı yönünde ise Valilikten henüz bir açıklama gelmedi.

İZMİR HAVA DURUMU

İzmir'de Çarşamba günü havanın çok bulutlu karla karışık yağmurlu ve yer yer kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

İZMİR 4°C, 11°C

Çok bulutlu, bugün (Çarşamba) öğle saatlerinden sonra sağanak yağışlı

HAVA DURUMU NASIL OLACAK?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemiz genelinin çok bulutlu ve aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Kıyı Ege, Akdeniz kıyı kesimi, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları ile Güneydoğu Anadolu'da yağmur ve sağanak, yağış alan diğer yerlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması beklenen yağışların Doğu Akdeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu'nun batısı ve güneydoğusunda yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın, Doğu Akdeniz, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu'nun kuzeyinde güneyli yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına (60-80 km/sa) şeklinde eseceği tahmin ediliyor. İç kesimlerde buzlanma ve don olayı bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ve Doğu Anadolu'nun doğusunda çığ oluşma riski bulunmaktadır.

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İzmir’de yarın okullar tatil mi? İzmir'de 25 Mart Perşembe okullar tatil edildi mi?
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