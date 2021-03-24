İzmir’de yarın okullar tatil mi? İzmir'de 25 Mart Perşembe okullar tatil edildi mi?

İZMİR'DE OKULLAR TATİL Mİ? (25 MART 2021)

İzmir'de Kiraz'ın yüksekleri köyleri ile Karagöl, Bozdağ, Spil ve Bergama Yunt Dağı'ında kar yağışı başladı. 25 Mart yani yarın İzmir'de kar tatili olup olmayacağı yönünde ise Valilikten henüz bir açıklama gelmedi.

İZMİR HAVA DURUMU

İzmir'de Çarşamba günü havanın çok bulutlu karla karışık yağmurlu ve yer yer kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

İZMİR 4°C, 11°C

Çok bulutlu, bugün (Çarşamba) öğle saatlerinden sonra sağanak yağışlı