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Giriş Tarihi: 25.3.2021 01:40

Kaçak avcı dron ile yakalandı

HAYRETTİN ŞAŞMAZ HAYRETTİN ŞAŞMAZ
Kaçak avcı dron ile yakalandı

'nın ilçesinde kaçak avcılarına yönelik yapılan dronlu denetimde bir kişi yakalandı

Muğla il Tarım Müdürlüğü kaçak avcılıkla mücadelede teknolojiyi kullanıyor.

Milas ilçesinde de su ürünlerinde yasak avlanmalara yönelik havadan ve denizden denetimler sürüyor.

01 Mart -31 Mayıs tarihleri arasında avcılığı yasak olan sazan balığı kaçak avcılarına yönelik yapılan dronlu denetimde bir kişi yakalandı.

Milas İlçesi Geyik Barajında yapılana denetimde misina ağı ile kaçak avcılık yapan şahıs yakalanarak, hakkında idari para cezası uygulandı.

Misina ağına el konularak canlı balıklar suya iade edildi.

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Kaçak avcı dron ile yakalandı
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