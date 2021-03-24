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Giriş Tarihi: 24.3.2021 17:13

Kaçak tütünlerle yakalandı! 75 kilo ele geçirildi!

EMİR SOMER EMİR SOMER
Kaçak tütünlerle yakalandı! 75 kilo ele geçirildi!

’da kaçak tütün operasyonu düzenlendi. 35 kilogram kıyılmış tütün, 30 kilo 950 gram nargile tütünü ele geçirildi.

İstanbul'da kaçak tütün operasyonu düzenlendi. 35 kilogram kıyılmış tütün, 30 kilo 950 gram nargile tütünü ele geçirildi.

İstanbul Polisi; Ataşehir İlçesi'ne bağlı Küçükbakkalköy Mahallesi'nde bulunan bir iş yerinde kaçak tütün imal edildiğini tespit etti. Adrese baskın yapıldı. R.U. isimli şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Şüpheli hakkında "5607 Sayılı Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Kanunu'na Muhalefet" suçundan yasal işlem yapıldı. Aramalarda 35 kilogram kıyılmış tütün, 30 kilo 950 gram nargile tütünü, 66 paket kaçak sigara, kaçak purolar, dört bin 200 adet boş sigara kağıdı ve sekiz bin dolu sigara ele geçirildi.

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Kaçak tütünlerle yakalandı! 75 kilo ele geçirildi!
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