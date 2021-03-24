Diyanet dini günler takvimi ile 2021 Kadir Gecesi ne zaman, hangi güne denk geliyor? Kadir Gecesi tarihi ve önemi!

İslam aleminin merakla beklediği Kadir Gecesi tarihi, Diyanet takvimi ile duyuruldu. On bir ayın sultanı olan Ramazan ayının 27. günü kutlanan bugünle alakalı olarak Kadir Gecesi ne zaman, hangi güne denk geliyor sorusuna yanıt aranıyor. Müminlerin bol bol ibadet ettiği, namaz kıldığı ve dua ettiği günlerden biri olan Kadir Gecesi, islam dininin kutsal kitabı olan Kur'an-ı Kerim'in vahiy aracılığıyla Hz. Muhammed'e iletilmeye başlandığı ilk gecedir
İslam alemi için büyük önem taşıyan Kadir Gecesi tarihi milyonların gündemine geliyor. Ramazan ayının 27. günü kutlanan Kadir Gecesi 2021 yılında 8 Mayıs Cumartesi gününe denk gelmektedir. Kadir Gecesi, İslam dininin kutsal kitabı olan Kur'an-ı Kerim'in vahiy aracılığıyla Hz. Muhammed'e iletilmeye başlandığı ilk gece olduğu için önemi büyüktür.
Kadir Gecesi 2021 yılında 8 Mayıs Cumartesi günü idrak edilecek.
Diyanet İşleri Başkanlığı kaynaklı bilgilere göre, Peygamber efendimiz (s.a.v) daha önceki ümmetlerden bin sene cihad eden insanları düşünüp, benim ümmetimin ömrü kısadır, az ibadet ederler diye üzülünce, Allahü teâlâ, (Kadir gecesi senin ve ümmetinindir) buyurup Habibinin kalbini ferahlandırdı. Kadir gecesi, her Ramazan ayında gelir. Kadir Gecesin önemli kılan ise Kur'an-ı Kerim'in ilk o gece indirilmeye başlanmasındandır.
Kadir Gecesi, üç ayların sonuncusu olan ramazan ayının yirmi yedinci gecesine rastlamaktadır. Kur'an-ı Kerim'de Kadir Gecesinin Önemi şu şekilde dile getirilmiştir. '' Biz Onu (Kur'an-ı Kerim'i) Kadir Gecesinde indirdik. Kadir Gecesi'nin ne olduğunu sen bilirmisin? Kadir Gecesi, bin aydan daha hayırlıdır.O gecede,Rablerinin izniyle melekler ve Ruh (Cebrail a.s) her iş için iner dururlar. O gece esenlik,gün ağarıncaya kada sürer.'' (Kadir Süresi 1-5 Ayetler)Kadir gecesinin zamanı
Kadir gecesinin hangi gece olduğu kesin olarak bilinmemekle birlikte, Ramazan'ın yirmi yedinci gününün gecesinde olma ihtimali yüksektir. İslam peygamberi Muhammed Kadir gecesinin hangi gece olduğunu kesin şekilde belirtmemiş, ancak; "Siz Kadir gecesini Ramazan'ın son on günü içerisindeki tek rakamlı gecelerde arayınız" demiştir.
Ramazanın her gecesini Kadir gecesi bilerek hareket edilirse Kadir gecesine rastlanmış olur. Her gün en az şunlar yapılmalı:
1- Gece herhangi bir namaz kılarken zamm-ı sure olarak veya namaz dışında Kadir sûresini okumalı.
2- Şu duayı okumalı: (Allahümme inneke afüvvün kerîmün tühıbbül afve fa'fü annî.)
3- Birkaç sayfa Kur'an-ı kerim okumalı.
4- İlmihalden birkaç sayfa okumalı.
5- Az da olsa İslâmiyet'i doğru yayan kuruluşlara yardım yapmalı veya sadaka vermeli.
6- Gece seher vakti, iki rekât namaz kılıp, silsile-i aliyyeyi okuyarak, o âlimlerin hürmetine dua etmeli.
7- Gündüzü de gecesi gibi kıymetli olduğu için gündüzleri de değerlendirmelidir.