Kafasında çöp dolu poşet patlattı! Sokak ortasında kavga ettiler

Olay, İstanbul'un Fatih ilçesine bağlı Haseki Sultan Mahallesi'nde önceki gün meydana geldi. İddiaya göre yabancı uyruklu olduğu öğrenilen iki kişi henüz belirlenemeyen bir sebeple sözlü olarak tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine taraflardan biri, elinde bulunan çöp dolu poşeti tartıştığı kişinin suratına fırlattı. Patlayan poşetin içerisindeki çöpler yola dağılırken taraflar arasında arbede çıktı.

Sokak ortasında "çöp poşetli" kavga kamerada | Video

VATANDAŞLAR AYIRDI

Yumruk ve tekmelerle birbirlerine saldıran yabancı uyruklu kişileri, olay yerinde bulunan mahalle sakinleri ayırdı. Korku ve paniğe sebep olan kavga anları bir vatandaşın cep telefonu kamerası tarafından saniye saniye böyle görüntülendi.