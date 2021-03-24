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Giriş Tarihi: 24.3.2021 11:19 Son Güncelleme: 24.3.2021 11:25

Kafasında çöp dolu poşet patlattı! Sokak ortasında kavga ettiler

BULUT YAMANDAĞ BULUT YAMANDAĞ
Kafasında çöp dolu poşet patlattı! Sokak ortasında kavga ettiler

Fatih'te yabancı uyruklu olduğu öğrenilen iki kişi arasında tartışma çıktı. Mahalle sakinleri tarafından kaydedilen görüntülerde taraflardan birinin elindeki çöp dolu poşeti kavga ettiği kişinin suratında patlattığı görüldü.

Olay, İstanbul'un Fatih ilçesine bağlı Haseki Sultan Mahallesi'nde önceki gün meydana geldi. İddiaya göre yabancı uyruklu olduğu öğrenilen iki kişi henüz belirlenemeyen bir sebeple sözlü olarak tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine taraflardan biri, elinde bulunan çöp dolu poşeti tartıştığı kişinin suratına fırlattı. Patlayan poşetin içerisindeki çöpler yola dağılırken taraflar arasında arbede çıktı.

Sokak ortasında "çöp poşetli" kavga kamerada | Video

VATANDAŞLAR AYIRDI
Yumruk ve tekmelerle birbirlerine saldıran yabancı uyruklu kişileri, olay yerinde bulunan mahalle sakinleri ayırdı. Korku ve paniğe sebep olan kavga anları bir vatandaşın cep telefonu kamerası tarafından saniye saniye böyle görüntülendi.

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Kafasında çöp dolu poşet patlattı! Sokak ortasında kavga ettiler
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