Kalasla dehşet saçan saldırgana müebbet

İstanbul 12. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davada karar duruşması yapıldı. Dava dosyasına gelen otopsi raporunda, Hüseyin Sezer'in ölüm nedeninin künt kafa travmasına bağlı kafatası kemik kırıkları ile birlite beyin kanaması, beyin doku hasarı ve gelişen komplikasyonlar sonucu meydana gelmiş olduğu kaydedildi.



Davanın esasına ilişkin mütalaasını açıklayan cumhuriyet savcısı, sanık Doğan Uslu'nun Hüseyin Sezer'i "kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılmasını talep etti. Savcı ayrıca sanığa, eylemlerini daha fazla para almak amacıyla gerçekleştirdiği kanaati oluştuğundan "nitelikli yağmaya teşebbüs" suçundan 7,5 yıldan 11,5 yıla kadar hapis cezası verilmesini istedi.

ALKOLÜN ETKİSİ

Savcının mütalaasına karşı savunma yapan sanık avukatı, olay günü alkollü olan sanığın para için değil de kendisinin sendelemesine güldükleri için gruba saldırdığını öne sürdü. Sanık Doğan Uslu'nun sigortalı çalışan bir kişi olduğunu ve kimsenin 5-10 lira parasına muhtaç olmadığını savunan avukat, Uslu'nun kavga ettiği 4 kişilik grubun da alkollü olduğunu öne sürdü.



Şikayetçilerin avukatları ise sanığın cezalandırılmasını talep etti.



Mahkeme başkanı, davanın karara bağlanacağını söyleyerek sanığa son sözlerini sordu.



Sanık Doğan Uslu, "Ben işi olan, çalışan bir insanım. Herhangi bir kimseden şimdiye kadar bir para istemedim. Herhangi bir kimseye şimdiye kadar saldırmadım. Dolayısıyla atılı suçu işlemiş değilim" dedi.

Davayı karara bağlayan mahkeme heyeti, sanık Uslu'yu, Hüseyin Sezer'i "kasten öldürme" suçundan müebbet hapse mahkum etti. Uslu'ya ayrıca Barış Kaya'ya yönelik "nitelikli yağmaya teşebbüs" suçundan 6 yıl 10,5 ay hapis cezası verildi.

5 LİRAYI BEĞENMEYİP ATTI

Dava dosyasına göre, sanık Doğan Uslu 4 Ekim 2020 tarihinde saat 03.00 sıralarında Karaköy alt geçidinden geçen Hüseyin Sezer, Barış Kaya, Emine Karakaş ve Nilüfer Gündoğdu'nun önünü kesip para istedi. Kaya, Uslu'ya 5 lira verdi. Parayı beğenmeyip fırlatarak Uslu, küfredip, olay yerinde bulduğu kalasla Kaya'ya saldırmaya başladı. Araya giren Hüseyin Sezer kafasından aldığı darbeyle yaralandı. Sezer, kafatası kemiğinde kırık ve beyin kanaması sonuç hayatını kaybetti. Barış Kaya da kolundan ve elinden yaralandı. Doğan Uslu daha sonra cebinden çıkardığı bıçağı savurmaya başladı. Uslu, Kaya'ya doğru bıçak salladığı sırada para istemeye devam etti. Barış Kaya'nın kendini korumak için yerden kalas alması üzerine Uslu geri adım atmak zorunda kaldı.