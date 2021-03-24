Kamyonetin çarptığı bisikletli genç, 8 gün sonra hayatını kaybetti

Kaza, 16 Mart'ta İnegöl ilçesi, Ahmet Türkel Çevreyolu üzerinde meydana geldi. Sercan İnci bisikletiyle yayalar için ayrılan bölümü kullanarak yolun karşıya geçmek istedi. Bu sırada sürücü Murat S. (39) yönetimindeki 16 ABZ 15 plakalı kamyonet, İnci'ye çarptı. Bisikletinden düşen İnci, yaklaşık 30 metre sürüklenerek, ağır yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine gelen sağlık ekiplerince İnegöl Devlet Hastanesi yoğun bakım ünitesinde tedaviye alınan Sercan İnci, 8 gün süren yaşam savaşını bugün kaybetti.



Kazanın ardından gözaltına alınan kamyon sürücüsü Murat S., çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Kaza anı ise bölgede bulunan güvenlik kamerasına yansıdı.