Kar sürprizi beyaza bürüdü! Megakentte lapa lapa kar yağdı

İstanbul güne kar sürpriziyle uyandı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarılarının ardından İstanbul'da gece saatlerinde başlayan kar yağışı megakenti beyaz örtüyle kapladı. Mart ayının son haftasında geri gelen kar sürprizi, bir yandan görenleri şaşkına çevirirken bir yandan da trafiği olumsuz etkiledi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarılarının ardından gece saatlerinde başlayan kar yağışı, başta Anadolu Yakası olmak üzere İstanbul'da yer yer etkisini göstermeye başladı. Beykoz, Ataşehir, Ümraniye, Kadıköy, Üsküdar ve Eyüpsultan; günün ilk ışıklarıyla beraber etkisini artıran kar yağışının ardından beyaza büründü. Bina çatıları, araç tavanları ve yol kenarları karla kaplandı.

TRAFİĞİ OLUMSUZ ETKİLEDİ



Mart ayının son hafasında sürpriz bir şekilde gelen kar yağışı, sürücülere zor anlar yaşattı. Başta 15 Temmuz Şehitler Köprüsü giriş ve çıkışı ile D-100 Karayolu Bostancı mevkii olmak üzere megakentin birçok noktasıda trafik durma noktasına geldi. İBB'nin Trafik Yoğunluk Haritası verilerine göre kentteki trafik yoğunluğu sabah saatlerinde yüzde 67'ye tırmandı.

LAPA LAPA YAĞACAK



İstanbul'da, karla karışık yağmurun gün boyu devam etmesi beklenirken birçok noktada da akşam saatlerinde yağışın hem şiddetini arttıracağı hem de su oranının azalarak lapa kara dönüşeceği belirtildi.