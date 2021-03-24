Karadeniz Sahil Yolu'nda 3 kaza: 2 yaralı

Trabzon'da aşırı yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda toplam 11 aracın karıştığı 3 ayrı kaza nedeniyle 2 kişi yaralandı. Ulaşım aksadı. Kazaya karışan araçların kaldırılmasının ardından trafik normale döndü.

Rize'den Trabzon'a giden sürücüsü ve plakası öğrenilemeyen otomobil Karadeniz Sahil Yolu üzeri Havalimanı bölgesinde kontrolden çıkarak önünde giden başka bir otomobile çarptı. Bu sırada arkadan gelen 4 araç da zincirleme olarak kazaya karıştı. Kaza sonrası yolda uzun araç kuyruğu oluştu. 500 metrelik yolun 2 farklı noktasında iki ayrı kaza daha yaşandı. Kazalarda 2 kişi yaralandı.

Kaza yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. İlk müdahaleleri kaza yerinde yapılan yaralılar, ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi. Yaşanan kazalar nedeniyle aksayan ulaşım, araçların yoldan kaldırılmasının ardından trafik yeniden normale döndü.