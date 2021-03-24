Karın ağrısıyla hastaneye gitti, 5 kilogram kitle çıkarıldı

Batman'da uzun süre karın bölgesinde şiddetli ağrı çeken 47 yaşındaki M.A isimli kadın, Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde toplam ağırlığı 5 kiloyu bulan dev kötü huylu kitle başarılı operasyonla çıkartıldı.



Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne karın ağrısı şikâyetiyle kadın doğum polikliniğine müracaat eden ismini vermek istemeyen 47 yaşındaki M.A hastanın yapılan muayene ve tetkikleri sonucunda kistik dev kitle tespit edildi. Jinekolog Onkolog Dr.Yusuf Çakmak tarafından operasyonu başarıyla gerçekleştiren kadın hastanın genel anestezi altında hastanın ameliyatı yapıldı. Ameliyatla hastanın karnından yaklaşık 5 kilo ağırlığında dev kitle başarılı bir şekilde temizlenerek çıkarıldı. Çıkarılan kitle Eğitim ve Araştırma Hastanesi Patoloji bölümünde incelemeye alındı. Patoloji Uzmanı Dr. Yazgı Köy tarafından yapılan patolojik incelemesi sonucunda kötü huylu tümör sonucuna varıldı. Yapılan başarılı operasyon ile kötü huylu tümör yayılmadan hastanın tedavisine başlandı. 47 yaşındaki hasta emeği geçen doktorlarına ve tüm sağlık çalışanlarına teşekkür etti.