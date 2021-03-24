Karşı şeride geçen araç servis minibüsüyle kafa kafaya çarpıştı: 2 yaralı

Kaza, 00.00 sıralarında Mecidiye Mahallesi Demokrasi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, Yasin Doğan idaresindeki 06 BP 3488 plakalı araç, Demokrasi Caddesi'nde ilerlerken sürücüsünün direksiyon hâkimiyetini kaybetmesi sonucu karşı şeride geçerek sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 34 LCJ 312 plakalı servis minibüsüyle kafa kafaya çarpıştı.





1'İ AĞIR 2 YARALI

Kazanın etkisiyle Yasin Doğan ile yanında bulunan İran uyruklu bir kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri tarafından sıkıştığı yerden çıkarılan yaralılar ambulansla hastaneye kaldırıldı. İran uyruklu yaralının durumunun ağır olduğu öğrenildi. Kazaya karışan araçlar, çekici yardımıyla olay yerinden kaldırıldı.