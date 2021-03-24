Katliama neden olan tırı bilirkişi inceleyecek

Bursa'nın Kestel ilçesi Gölbaşı rampasında 10 gün önce meydana gelen kazada, Faruk Eskiçırak yönetimindeki tır, gölbaşı rampasından aşağı indiği sırada frenlerinin boşalması sonucu kırmızı ışıklarda bekleyen onlarca aracın arasına dalmıştı. Yaşanan korkunç kazada, 20 araç hurda yığınına dönmüş, Basri Gümüş, Ahmet Ömeroğlu, Semih Ural ve Recep Göler isimli vatandaşlar hayatını kaybederken, 30 kişi de yaralanmıştı. Tır sürücüsünün de yaralı kurtulduğu kaza ile ilgili olarak yürütülen davada kazanın sebebinin araştırılması için bilirkişi raporu istendi.

2 MÜHENDİS 2 USTA İNCELEME YAPACAK

Kazanın ardından gözaltına alınan tır şoförü Faruk Eskiçırak'ın, "Kazaya tırın frenlerinin boşalması sebep oldu" şeklinde verdiği ifade sonrası mahkeme heyeti, kazayla ilgili olarak detaylı bir bilirkişi raporu talep etti. 2 makine mühendisi ve 1 fren ustası, tırın fren sistemini tüm detaylarıyla inceleyecek ve bir rapor oluşturacak.