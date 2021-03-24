Kazada ölen Büşra'nın babası isyan etti! 'Üçüncü araç bulunsun'



'KAZA SONRASI HİÇ KİMSE BENİ ARAMADI'

Olay sonrası kazaya karışan diğer iki araç sahibi dahil kimsenin kendisini arayıp sormadığını da dile getiren Osman Köle, "Hiç kimse arayıp sormadı. Hiçbir tanesi bile bana 'Geçmiş olsun' demedi. Bunlar bu şekilde çarpıp kaçıyorlar, bir tanesi de gelip demiyor ki 'Geçmiş olsun kardeşim. Kızını kaybettin. Hepimizin başına gelebilirdi.' Hiç kimse bir şey söylemedi. Ne olur, bütün arkadaşlardan, dostlardan yardım istiyorum. Çocuğuma çarpanların bulunmasını istiyorum" diye konuştu.