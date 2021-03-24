Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Haberleri Kırıkkale’de 4 kişi karbonmonoksitten zehirlendi
Giriş Tarihi: 24.3.2021 10:19

’de 4 kişi karbonmonoksitten zehirlendi

HAKAN GÖKKAYA HAKAN GÖKKAYA
Kırıkkale’de 4 kişi karbonmonoksitten zehirlendi

’de sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlendikleri belirlenen 2’si çocuk 4 kişi hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kırıkkale'nin Keskin ilçesine bağlı Kurşunkaya köyünde aynı evde yaşayan Okatan ailesi uyandıklarında mide bulantısı ve baş dönmesi şikayetlerinin olması üzerine sağlık görevlilerine haber verildi.

Yapılan kontrolde sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlendikleri belirlenen Kadir (49) ve Bedriye (46) ile çocuklar Elif (9) ve 5 yaşındaki Beyza Okatan ambulansla Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı.

Hastanede tedavi altına alınan Okatan ailesinin hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.

ARKADAŞINA GÖNDER
Kırıkkale’de 4 kişi karbonmonoksitten zehirlendi
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA