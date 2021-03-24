Kırıkkale’de 4 kişi karbonmonoksitten zehirlendi

Kırıkkale'nin Keskin ilçesine bağlı Kurşunkaya köyünde aynı evde yaşayan Okatan ailesi uyandıklarında mide bulantısı ve baş dönmesi şikayetlerinin olması üzerine sağlık görevlilerine haber verildi.

Yapılan kontrolde sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlendikleri belirlenen Kadir (49) ve Bedriye (46) ile çocuklar Elif (9) ve 5 yaşındaki Beyza Okatan ambulansla Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı.

Hastanede tedavi altına alınan Okatan ailesinin hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.