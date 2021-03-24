Kontrolden çıkan tır köyü elektriksiz bıraktı

Bilecik'ten yüklediği fayans ile yola çıkan 11 AAT 572 plakalı Tır Bursa'nın Orhangazi ilçesine bağlı Bayırköy mahallesi içinden geçtiği esnada yağış nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkarak kaydı. Yolun kenarındaki elektrik direğine çarpan tır direği devirdikten ardından yolun karşı tarafındaki bir evin duvarına çarparak durabildi. Facianın eşiğinden dönülen kazada yaralanan olmazken tüm köy elektriksiz kaldı.

UYKUDA YAKALANDILAR DEPREM SANDILAR

TIR'ın çarptığı evin sakinleri olay anında uykuda olduklarını belirterek "Çok büyük bir gürültü yaşandı. Çok korktuk. Elektrikler kesilince deprem oluyor sandık. Dışarı çıktığımızda kamyonu gördük" dedi. Köy muhtarı Abdi Ildız ise kazadan haberdar olmadan önce köyde elektriklerin kesildiğini fark edince durumu ekiplere bildirdiklerini ancak sonradan kazayı öğrenince tekrar UEDAŞ yetkililerini çağırdıklarını söyledi.

Öte yandan kaza yapan fayans yüklü TIR vinç yardımı ile bulunduğu yerden çekilirken, çalışmalar esnasında Orhangazi-Yenişehir yolu trafiğe kapandı. UEDAŞ ekiplerinin müdahalesi ile köye yeniden elektrik verilmeye başladı.