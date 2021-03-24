Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Haberleri Konya'da 17 ilçede yoğun kar ve buzlanma nedeniyle eğitime ara verildi
Giriş Tarihi: 25.3.2021 00:59

'da 17 ilçede yoğun kar ve buzlanma nedeniyle eğitime ara verildi

DHA
Konya'da 17 ilçede yoğun kar ve buzlanma nedeniyle eğitime ara verildi

'da yoğun be buzlanam nedeniyle 17 ilçede yüz yüze eğitime 2 gün ara verildi. Derslere uzaktan eğitim yoluyla devam edilecek.

Konya İl Milli Eğitim Müdürlüğü, yoğun kar yağışı ve buzlanma nedeniyle Akören, Altınekin, Bozkır, Cihanbeyli, Çumra, Emirgazi, Güneysınır, Hadim, Kadınhanı, Sarayönü, Seydişehir, Taşkent, Yalıhüyük ve Yunak ilçelerinde bugün olmak üzere 1 gün, Ahırlı ve Derbent ilçelerinde ise 2 gün yüz yüze eğitime ara verildiğini açıkladı.

DERSLERE UZAKTAN EĞİTİM YOLUYLA DEVAM EDİLECEK

Dersler uzaktan eğitim yoluyla yapılacak. Meram ilçesinde ise taşıma sistemindeki okullarda yüz yüze eğitime 1 gün ara verilirken, dersler uzaktan eğitim yoluyla yapılacak.

ARKADAŞINA GÖNDER
Konya'da 17 ilçede yoğun kar ve buzlanma nedeniyle eğitime ara verildi
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA