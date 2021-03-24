Korona virüs 119 yaşındaki ‘Şeker nine'yi teğet geçti

Karşılaştıkları hiçbir sorunu kafalarını takmamalarını tavsiye eden 119 yaşındaki annesinin yıllardır doğal gıdalarla beslenmeye özen gösterdiğini belirten kızı Serap Yüksel, "Tereyağı, bal, peynir sofrasından eksik olmazdı. Yoğurdunu kendisi mayalardı. Halen sabah kahvaltısında haşlanmış yumurtası eksik olmaz" dedi.

Eşi, kızı ve oğlunun 3 ay önce korona virüse (Kovid-19) yakalandığını anlatan Yüksel, "Biz ailecek korona virüse yakalandık. Ama Alzheimer ve tansiyon hastası annemin testi negatif çıktı. Ona ayrı bir odada baktım. Ayrıca sağlık ekipleri eve gelip iki defa aşısını da yaptılar. Çok şükür hastalığa da yakalanmadı. Gördüğünüz gibi annem turp gibi" diye konuştu.

