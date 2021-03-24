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Giriş Tarihi: 24.3.2021 17:45

Korona virüs 119 yaşındaki ‘Şeker nine'yi teğet geçti

İHA
Korona virüs 119 yaşındaki ‘Şeker nine'yi teğet geçti

’da yaşayan Şeker Arslan tam 119 yaşında. Aynı evde birlikte yaşadığı kızı, damadı ve iki torunu 3 ay önce korona virüse yakalanan Şeker Arslan da hiçbir semptom görülmedi. Hastanede yapılan testi negatif çıkmasıyla da herkesi şaşırttı. Annesinin de 110 yaşına kadar yaşadığı öğrenilen Arslan, 6 çocuğunu büyütürken seslendirdiği manileri unutmadan söylemesiyle de dikkat çekiyor.

Karşılaştıkları hiçbir sorunu kafalarını takmamalarını tavsiye eden 119 yaşındaki annesinin yıllardır doğal gıdalarla beslenmeye özen gösterdiğini belirten kızı Serap Yüksel, "Tereyağı, bal, peynir sofrasından eksik olmazdı. Yoğurdunu kendisi mayalardı. Halen sabah kahvaltısında haşlanmış yumurtası eksik olmaz" dedi.

Eşi, kızı ve oğlunun 3 ay önce korona virüse (Kovid-19) yakalandığını anlatan Yüksel, "Biz ailecek korona virüse yakalandık. Ama Alzheimer ve tansiyon hastası annemin testi negatif çıktı. Ona ayrı bir odada baktım. Ayrıca sağlık ekipleri eve gelip iki defa aşısını da yaptılar. Çok şükür hastalığa da yakalanmadı. Gördüğünüz gibi annem turp gibi" diye konuştu.

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Korona virüs 119 yaşındaki ‘Şeker nine'yi teğet geçti
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