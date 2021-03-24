Kumar oynayan 7 kişiye 24 bin 283 lira ceza

İskenderun İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri Çay Mahallesi'nde bulunan bir kıraathanede kumar oynandığına dair ihbar aldı.

İhbarı değerlendiren ekipler Kıraathanenin üst katında iki masa çevresinde 7 kişinin kumar oynadığını tespit etti. Masa üzerinde bulunan iskambil kağıtlarına ve 165 liraya el koyan ekipler kumar oynayan 7 kişiye kumar oynadıkları için bin 336'şar lira, sosyal mesafe kuralına uymadıkları içinde kişi başı 3 bin 469 lira olmak üzere toplam 24 bin 283 lira para cezası uyguladı. Ayrıca işyeri sahibi A.M. isimli şahıs hakkında da kumar oynanması için yer ve imkan sağlama suçundan adli işlem yapıldı.