Kurban Bayramı ne zaman, tatili kaç gün? 2021 Diyanet ile Kurban Bayramı tarihi

Kurban Bayramı tarihi milyonların gündemine gelirken bayram tatili günleri de merak ediliyor. Diyanet İşler Başkanlığı'nın yayınladığı dini günler takvimine göre Müslüman alemi için çok değerli bir öneme sahip olan bayram tarihleri belli oldu. Tam bu noktada Kurban Bayramı ne zaman, tatili kaç gün, hangi güne denk geliyor sorularına yanıt aranmaya başlandı. İşte, 2021 Kurban Bayramı tarihi!
Ramazan Bayramı'ndan sonra en önemli bayramlardan biri olan Kurban Bayramı idrak edilecek. Müslüman alemini yakından ilgilendiren bayram tatili günleri henüz netlik kazanmazken Kurban Bayramı tarihleri şöyle;
Kurban Bayramı'nın 1. günü bu yıl 20 Temmuz 2021 tarihine denk geliyor.
Kurban Bayramı'nın 4. günü ise 23 Temmuz 2021 tarihinde idrak edilecek.
Kurban Bayramı tatilinin kaç gün olacağı henüz belli değil.
Kurban Bayramı Arifesi- 19 Temmuz Pazartesi
Kurban Bayramı 1. Gün - 20 Temmuz Salı
Kurban Bayramı 2.Gün- 21 Temmuz Çarşamba
Kurban Bayramı 3.Gün- 22 Temmuz Perşembe
Kurban Bayramı 4. Gün- 23 Temmuz Cuma