Malatya TSO’da üniversite-iş dünyası iş birliği toplantısı düzenlendi

Malatya Ticaret ve Sanayi Odası'nı ziyaret eden Malatya Turgut Özal Üniversitesi Öğretim Üyeleri, MTSO Başkanı Oğuzhan Ata Sadıkoğlu ile üniversite-iş dünyası iş birliği ve bölgesel kalkınmaya katkı sağlayacak projeler üzerine istişarelerde bulundular.



Malatya Turgut Özal Üniversitesi (MTÜ) Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Serdar Karaca ve Prof. Dr. Murat Aladağ beraberindeki heyetle birlikte Malatya Ticaret ve Sanayi Odasını ziyaret etti.



Başkan Sadıkoğlu, MTÜ öğretim üyeleri ile istişare toplantısı düzenledi. İkili iş birliği ile bölgesel kalkınmaya katkı sağlayacak konular üzerinde istişarede bulunulan toplantıda; bölgede öne çıkan sektörler başta olmak üzere, akademik bilgi birikiminin teknoloji transferi ile endüstri sahasında kullanılması için ortak bir platform oluşturulması hususunda karşılıklı görüş birliğine varıldı.



Görüşmede, yapılacak çalışmalar kapsamında bölge dinamiklerini, ihtiyaçlarını ve yeteneklerini göz önüne alarak, ihracat odaklı ürünlere katma değer oluşturulması ve ithal edilen ürünlerin de bölgesel üretimle karşılanmasına yönelik çalışmaların yoğun bir şekilde yapılması gerekliliği ortaya koyuldu. Malatya Turgut Özal Üniversitesi akademisyenleri, akademik bilgilerini sahada kullanılabilecek nitelikli ürün ve yöntemlere dönüştürmek için Malatya Ticaret ve Sanayi Odası ile birlikte endüstri sahasına daha kuvvetli bir erişim sağlanacağı vurgulandı.



"ÜNİVERSİTELERİMİZİ YOL GÖSTERİCİ OLARAK GÖRÜYORUZ"



Toplantıda konuşan MTSO Başkanı Oğuzhan Ata Sadıkoğlu, "İş dünyası temsilcileri olarak üniversitelerimizi ve akademik kadrolarını birer yol gösterici olarak görüyoruz. Gelişmiş ülke düzenlerine baktığımız zaman üniversitelerin üretim sahasında, işletmelerle birlikte yol aldığını, mesleki eğitim veren okullara büyük önem atfedildiğini ve bu sayede işletmelerin daha yenilikçi, başarılı işler ortaya çıkardığını görüyoruz. Başta Sayın Rektörümüz Aysın Bay Karabulut olmak üzere sürekli istişarelerde bulunduğumuz Turgut Özal Üniversitesi akademisyenlerine teşekkür ediyorum. Bugün bizleri odamızda ziyaret eden Rektör Yardımcılarımıza, Dekanlarımıza ve Öğretim Üyelerimize teşekkür ediyor, şehrimize, üretimime ve kalkınmamıza katkı sunacak tüm projelerinde yanlarında olduğumuzu bir kez daha ifade etmek istiyorum" ifadelerini kullandı.



Prof. Dr. Serdar Karaca "Bugün burada üniversitemiz bünyesinde önemli çalışmaları bulunan ve proje ekibimizde yer alan birçok arkadaşımız bulunmakta. Bu ziyaretlerimizin gelecek süreçte de devam edeceğini belirterek bugünkü kabulleri için değerli Başkanımız Oğuzhan Ata Sadıkoğlu ve ekibine teşekkür ediyorum" dedi.



Konuşmasında genç ve önemli projeleri olan bir ekiplerinin olduğunu dile getiren Prof. Dr. Murat Aladağ, şunları söyledi; "Doğunun incisi Malatya'mıza önemli hizmetlerde bulunan Ticaret ve Sanayi Odamızla neler yapabileceğimizi istişare etmek için bir aradayız. Genç bir ekiple geldik, önemli projeleri var, kendi alanlarında yıldız gibi parlayan gençler. Biz tüm iyi niyetimizle, Ticaret ve Sanayi Odamızla Malatya için hep birlikte her şeye varız diyor, bu birliktelikle Malatya'mıza en iyi hizmetleri birlikte vereceğimize inanıyoruz"diye konuştu.