Maltepe’de geri dönüşüm deposundaki yangına pet şişeyle müdahale

Yangın, 23.00 sıralarında Yalı Mahallesi Eğitim Sokak üzerinde bulunan bir geri dönüşüm deposunda meydana geldi. Depodan alevlerin yükseldiğini gören vatandaşların ihbarıyla olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın büyümeden kısa sürede söndürüldü. Ölen veya yaralanan kimsenin olmadığı olayda depoda hasar meydana geldi.

PET ŞİŞEYLE YANGINA MÜDAHALE

Öte yandan yangın vatandaşlar tarafından cep telefonuyla saniye saniye kaydedildi. Görüntülerde geri dönüşüm deposunun alev alev yandığı görülürken bir kişinin ise pet şişe ile yangına müdahale etmeye çalıştığı görülüyor.