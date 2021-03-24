Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Haberleri Maltepe’de geri dönüşüm deposundaki yangına pet şişeyle müdahale
Giriş Tarihi: 25.3.2021 01:07

’de geri dönüşüm deposundaki yangına pet şişeyle müdahale

MUSTAFA BAKIRHAN MUSTAFA BAKIRHAN
Maltepe’de geri dönüşüm deposundaki yangına pet şişeyle müdahale

’de bulunan bir geri dönüşüm deposunda yangın çıktı. Depoda bulunan malzemeler alev alev yanarken yangın kısa sürede söndürüldü. Bir vatandaşın yangına pet şişeyle müdahale etmeye çalışması görüntülere yansıdı

Yangın, 23.00 sıralarında Yalı Mahallesi Eğitim Sokak üzerinde bulunan bir geri dönüşüm deposunda meydana geldi. Depodan alevlerin yükseldiğini gören vatandaşların ihbarıyla olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın büyümeden kısa sürede söndürüldü. Ölen veya yaralanan kimsenin olmadığı olayda depoda hasar meydana geldi.

PET ŞİŞEYLE YANGINA MÜDAHALE

Öte yandan yangın vatandaşlar tarafından cep telefonuyla saniye saniye kaydedildi. Görüntülerde geri dönüşüm deposunun alev alev yandığı görülürken bir kişinin ise pet şişe ile yangına müdahale etmeye çalıştığı görülüyor.

ARKADAŞINA GÖNDER
Maltepe’de geri dönüşüm deposundaki yangına pet şişeyle müdahale
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA