Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Haberleri Manifesto kelimesinin anlamı: AK Parti kongresi ile gündeme gelen Manifesto nedir, ne anlama gelir?
Giriş Tarihi: 24.3.2021 14:00

kelimesinin anlamı: ile gündeme gelen Manifesto nedir, ne anlama gelir?

Manifesto kelimesinin anlamı: AK Parti kongresi ile gündeme gelen Manifesto nedir, ne anlama gelir?

Bugün gerçekleşen öncesi bugünkü açıklaması için “2023’ün manifestosu olacaktır” ifadelerini kullanan Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın yaklaşık iki saat süren konuşması sona erdi. Bu konuyla beraber gündeme gelen terimin anlamı merak konusu haline gelirken “ nedir, ne anlama gelir?” sorusu da internet aracılığı ile yanıt aramaya başladı. Özellikle siyaset ve sanatta sıklıkla rastlanan manifesto kelimesi anlamı açısından bir grubun görüşünün ana çerçevesinin aktarılması olarak tanımlanabilir.

AK Parti kongresi ile birlikte bugün gündeme gelen manifesto kelimesi anlamı ile merak konusu haline geldi. Bilindiği üzere Cumhurbaşkanı Erdoğan bugün gerçekleştirdiği konuşması öncesinde bu açıklamanın 2023 yılının manifestosu olacağını ifade etmişti. Bu noktada "Manifesto nedir, ne anlama gelir?" soruları yanıt aramaya başladı.

MANİFESTO NEDİR?

Manifesto anlamı bakımından bir grubun görüş ve düşüncelerinin kamuoyuna duyurulması ve aktarılması olarak tanımlanabilir. Çeşitli birçok alanda karşımıza çıkan bu terim aynı zamanda Türk Dil Kurumu'nda ise "Toplumsal bir hareketin siyasal inanç ve amaçlarının açık ifadesi" sözleriyle açıklanmıştır.

Manifesto ne demek? Manifesto TDK sözlük anlamı

MANİFESTO NE DEMEK, NEDİR? TDK'YE GÖRE ANLAMI

Manifesto kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.
Manifesto, İtalyanca dilinden Türkçe'mize geçmiştir.
TDK'ye göre, manifesto kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Bir gemideki malları göstermek için kaptan tarafından boşaltma işlemlerinin yapılacağı gümrük idaresine verilen liste
- Bildiri
- Toplumsal bir hareketin siyasal inanç ve amaçlarının açık ifadesi

ARKADAŞINA GÖNDER
Manifesto kelimesinin anlamı: AK Parti kongresi ile gündeme gelen Manifesto nedir, ne anlama gelir?
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA