Manifesto kelimesinin anlamı: AK Parti kongresi ile gündeme gelen Manifesto nedir, ne anlama gelir?

AK Parti kongresi ile birlikte bugün gündeme gelen manifesto kelimesi anlamı ile merak konusu haline geldi. Bilindiği üzere Cumhurbaşkanı Erdoğan bugün gerçekleştirdiği konuşması öncesinde bu açıklamanın 2023 yılının manifestosu olacağını ifade etmişti. Bu noktada "Manifesto nedir, ne anlama gelir?" soruları yanıt aramaya başladı.

MANİFESTO NEDİR?

Manifesto anlamı bakımından bir grubun görüş ve düşüncelerinin kamuoyuna duyurulması ve aktarılması olarak tanımlanabilir. Çeşitli birçok alanda karşımıza çıkan bu terim aynı zamanda Türk Dil Kurumu'nda ise "Toplumsal bir hareketin siyasal inanç ve amaçlarının açık ifadesi" sözleriyle açıklanmıştır.