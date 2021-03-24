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Giriş Tarihi: 24.3.2021 17:17

'da sır ölüm! Okul müdürü orada bulundu!

DHA
Manisa'da sır ölüm! Okul müdürü orada bulundu!

Son dakika haberler...'da, sır bir olay yaşandı. Bir sulama havuzunda, Demirci Anadolu Lisesi Müdürü 'nün (59) cesedine rastlandı. Üç çocuk babası Ünlü'nün ölüm nedeninin, otopsiyle belirleneceği açıklandı. İşte son dakika haberinin detayları...

Son dakika haberler....Manisa Demirci'de tarlalarından dönen bir çifti, Mithatpaşa Mahallesi'ndeki çeşmede çizmelerini temizlemek istedi. Çift, çeşmenin arka tarafındaki sulama havuzunda bir erkek cesedi olduğunu fark edip, polisi aradı.

İhbar üzerine gelen polis ekipleri, 2,5 metre derinliğindeki sulama havuzundan çıkartılan cesedin, Demirci Anadolu Lisesi Müdürü Necmi Ünlü'ye ait olduğunu belirledi.


ADLİ TIPA YOLLANDI

Havuza düşerek yaşamını yitirdiği değerlendirilen 3 çocuk babası Ünlü'nün cenazesi, polis ve savcının yaptığı incelemenin ardından Manisa Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.

Necmi Ünlü'nün ölüm nedeni otopsiyle belirlenecek.

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Manisa'da sır ölüm! Okul müdürü orada bulundu!
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