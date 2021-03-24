Mersin'de hedef nüfusun yüzde 75'i aşılandı

Mersin'deki aşılama sürecinin 14 Ocak 2021 tarihinde öncelikli olarak sağlık çalışanlarının aşılanması ile başladığını belirten Mersin İl Sağlık Müdürü Emrah Ceviz, "Hastalığı geçirip aşıyı ilerleyen tarihlerde olmak isteyen sağlık çalışanlarımızı da göz önüne alırsak, sağlık çalışanlarımızın tamamına yakınının aşılamaları yapılmıştır. 21 Ocak tarihinden itibaren ise öncelikli grupta yer alan huzurevleri, engelli bakım merkezleri ve buralarda çalışanlar ile birlikte 65 yaş üstü vatandaşların aşılanma süreci başlamıştır. Bu grupta hedef nüfusumuz 250 bin kişi civarındadır. Bu gün itibarı ile ilimizde kendi arzuları ile randevu alıp aşısını yaptıran hedef nüfus oranımız yüzde 75'i geçmiştir. İkinci dozunu da yaptırarak aşılama süreci sona eren hedef nüfus oranımız ise yüzde 55'lere ulaşmıştır" dedi.

Mersin'de kamu ve özel sağlık tesislerinde 211 merkezde aşılama hizmeti verildiğini belirten Sağlık Müdürü Ceviz, "Ayrıca ileri yaştaki vatandaşların aşılarını evde yapmak üzere ilçe sağlık müdürlükleri bünyesinde mobil aşı ekipleri ve evde sağlık hizmeti birimlerinin aşılama hizmeti veriyor. Müdürlüğümüzün aşı tedariki ve dağıtımı konusunda bir sıkıntısı bulunmamaktadır. Tüm aşılama merkezlerimizin en kısa sürede aşı ihtiyaçlarını karşılayabilmekteyiz. Aşılama ile birlikte hastaneye yatış oranlarında bariz bir düşüş görmekteyiz" diye konuştu.

Ceviz, "Salgınla mücadelede en önemli unsurun filyasyon çalışmasıdır. Bu kapsamda Mersin genelinde 231 filyasyon ekibi oluşturulurken, 488 personel görevlendirildi. Filyasyon ekiplerinin üstün gayreti ile bir vakanın temaslılarına ortalama 3 saatte ulaşılarak izolasyonları konusunda gerekli önlemler alındı" dedi.

Mersin İl genelinde toplam yatak kapasitesinin 4 bin 993 olduğunu belirten Emrah Ceviz, "Kamu ve özelde toplam bin 58 yoğun bakım yatağımız var. İhtiyaç duyduğumuz anda mevcut yatak kapasitesi ve yoğun bakım yataklarımızı yüzde 30 arttırma imkanımız var. Şehir hastanelerimizin tüm yataklarının 1. basamak yoğun bakım yatağı olarak kullanılabilmesine uygun bir yapısı mevcuttur. İlimizde servis yatak doluluk oranları bugün itibarıyla yüzde 55, yoğun bakım yatak doluluk oranlarımız yüzde 73'tür. Bu oranların ağırlıklı kısmı Covid19 olmayan, noncovid olarak bilinen hastalardır" dedi.