Mesleklerini öğrenenler şaşkına dönüyor! Babaları rahatsızlanınca işi onlar devraldı

"EŞLERİMİZ BİZİ ANLADI VE DESTEK OLDU"

Eşlerinin kendilerine çok büyük destek verdiğini söyleyen Fatma Çetin Akgünler (38), "Babamız 2019 yılının Kasım ayında rahatsızlandı ve doktoru ona grip bile olmaması gerektiğini söyledi. Koronavirüsün de başlamasıyla birlikte biz de bir yol ayrımına girdik. Ya babamız çalışacaktı ya da biz babamızın sağlığı için servisi kapatacaktık. Daha sonra buradaki çalışanlarımızın işsiz kalmaması için biz 3 kız kardeş biz bu işi yaparız diyerek dükkanı işletmeye başladık. Biz bu işe başlamadan önce bu işin erkek işi olduğunu düşünen insanlar vardı fakat biz başladıktan sonra bize 'iyi ki geldiniz, iyi bu işi yapıyorsunuz' dediler. Babam 40 yıllık esnaflık hayatı boyunca güzel dostlar biriktirmiş. Onların yardımı ve eşlerimizin desteğiyle çok güzel yerlere geldik. Biz eğer servisi kapatmış olsaydık babamıza çok büyük haksızlık etmiş olurduk. Eşlerimiz de bizi anladılar. Bizim arkamızda durup, bize çok büyük destek oldular, yardımcı oldular" diye konuştu.