Meslekte 60, 5 metrekarede 40 yıllık bir ömür

7 yaşında babası Mümin Tüfeksever'in dükkânında yerleri süpürerek başladığı berberlik mesleğinde 60'ıncı yılını yaşayan Kerim Tüfeksever işini büyük bir aşkla yapıyor. Yarım asıra yakın bir süredir de İzmit Tepecik Mahallesi Kemaliye Caddesi'nde bulunan 5 metrekarelik dükkânında meslek hayatını devam ettiren Tüfeksever, 10 yıl kadar daha işini bırakmayı düşünmediğini ifade ediyor. 3 çocuğunu da mevcut dükkânından kazandığı gelirle büyüttüğünü söyleyen Tüfeksever, "Elim ayağım tuttuğu, gözüm gördüğü sürece çalışmak istiyorum. İzmit'in yarısı benim olsa yine buraya gelirim" diyor.

BERBERİN SERMAYESİ SOHBETİDİR

67 yaşında olan ve İzmit'in yakın tarihine tanıklık ederek değişimine gören Kerim Tüfeksever, "Mesleğimi gerçekten çok seviyorum. Temiz ve sakin bir işimiz var. Bizim mesleğimiz incelik isteyen bir iş. İnsanlarla sohbet etmek dert ortağı olmak çok önemli. Bunu bir ticari kaygıyla söylemiyorum. Biz berberler bir anlamda müşterimizin sırdaşı oluyoruz. Bu yüzden berberin sermayesi sohbetidir" diye konuştu.

ESKİDEN KOLTUĞA OTURANLARIN YÜZDE 90'NINI TANIRDIK

Güler yüzlü olmanın her zaman insan kazandıracağının altını çizen Tüfeksever, "Ben 60 yıldır bu mesleğin içerisindeyim. 7 yaşında babamın dükkânında elime aldığım süpürgeyle başladım, sonra tarak, makas derken dönüp baktığımda 60 yıllık dolu dolu anılar, dostlar, sohbetler görüyorum. Bu sokakta da 40 yıldır esnafım. Komşular değişti, insanlar değişti ve hatta dönüştü. Bu değişim bir manada kötü oldu. Eskiden insanlar daha içtendi. Daha doğaldı. Koltuğumuza oturanların yüzde 90'nını tanırdık" dedi.

GENÇLERİ BAŞARILI BULUYORUM

2006 yılında emekli olduğunu fakat mesleğini çok sevdiği için dükkânını açmaya devam ettiğini söyleyen Tüfeksever, "Gençler artık berberlik mesleğine hevesli olmuyor. Çırak bulmak, işi öğretmek çok zor. Bu sorun sadece bizim mesleğimiz için değil tüm esnaflar için aynı. Benim müşterilerimin çoğu 50 yaş ve üstü. Gençler artık farklı tarzları yaptırabilecekleri berberleri tercih ediyor. Açıkçası bende yeni nesil berber dükkanlarını beğeniyorum. Gençler yenilikçi ve başarılı işler yapıyorlar. Allah hepsine helal kazanç nasip etsin" şeklinde konuştu.

5 METREKARENİN SAMİMİ BİR ATMOSFERİ VAR

Gençlere zamanın ve sağlıklarının değerini bilmeleri konusunda tavsiyede bulunan Tüfeksever, "Mesele bir yerin küçüklüğü veya oranın işlevselliği değil. Benim dükkanım 5 metrekare kadar ama insanlar buranın küçüklüğünü seviyor. Birçok insan için daha samimi geliyor. Samimiyet insanların özeliği bir şey sadece bunun için bile buraya gelen müşterilerim var. Atmosfere bayıldıklarını söylüyorlar. Bakan herkes bir kez daha kafasını çevirip bakıyor. Zamanın donduğu bir yer burası. Zaman demişken ben de 60 yılın hiçbir şey olduğunu gördüm. Zamanın çok kısa olduğunu anladım" dedi.