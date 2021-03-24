Muğla'da ekmeğe yüzde 33 zam geldi ekmek 2 lira oldu

Muğla'da ekmek satış fiyatı belli oldu. Ekmeğe yapılan 50 kuruşluk zamla birlikte 2 liraya yükselen ekmeğin gramajı da 200 gramdan 270 grama yükseltildi. Ekmeğe yapılan 50 kuruşluk zam dolayısıyla bazı vatandaşlar tepki gösterirken, bazıları ise gelen zammı haklı buldu.



Ekmeğin fiyatının artmasına tepki gösteren bir vatandaş, "Ekmek fiyatını pahalı buluyorum. Bu konunun araştırılması gerektiğini düşünüyorum. Ben bazen 10 tane ekmek alıyorum. Zorluklar devam ediyor. Zaten maddi sıkıntılar çekiyoruz. Her şeye zam geliyor bir tek ekmeğimiz vardı" dedi.

FIRINCILAR KARARDAN MEMNUN



Ekmeğe yapılan zammın geç verilmiş bir karar olduğunu söyleyen fırıncı İlyas Kiriç, "Ekmeğin zammı geç bile kaldı. 270 gram için 2 TL kurtarmaz zaten bizi. Ekmeğin zammı en son, un çuvalının 55 TL olduğu zamanda gerçekleştirilmişti. Şuan unun çuvalı 155 TL'yi geçti. Evet, vatandaşı korumak lazım ekmeğinin zor alanlar var onları da düşünüyoruz ama fırıncı ne yapsın. Un ve maya fiyatları ortada zaten. Bizde her zaman zam diye ağlayan esnaf değiliz. Fırıncılarda bunun bilincinde. Fırıncılara dur demek kolay ama uncu ve mayacılara dur denilmesi zor olduğundan bir tek bize dur diyorlar. Mecbur kalmadıktan sonra fırıncılar kolay kolay zam istemez" şeklinde konuştu.