Muhabbet kuşu, PKK’ya beddua etti

Sivasspor fanatiği muhabbet kuşu takımı lehinde attığı tezahüratların yanı sıra bölücü terör örgütü PKK'ya da beddua ediyor. Sivas'ta yaşayan emekli Ömer Bayrak, pandemi sürecinde Tepeli cinsi muhabbet kuşu aldı. Bayrak, gözü gibi baktığı kuşa Japon ismini verdi. Bayrak, aileden biri olarak gördüğü kuşa Sivasspor tezahüratları öğretti. Duyduğu cümleleri kısa sürede öğrenen ve tekrar eden Japon'u duyanlar gözlerine inanamıyor. 'Kırmızı beyaz şampiyon Sivas', 'Sivaslıyız gardaş' diyen minik kuş PKK'ya da lanet okuyor. Kuşun 'Kahrolsun PKK' sloganını duyanlar şaşkınlığını gizleyemiyor. Ömer Bayrak, muhabbet kuşunu isteyenlere vermeyeceğini ve yeni sloganlar öğreteceğini söyledi.