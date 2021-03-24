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Giriş Tarihi: 24.3.2021

‘Okumuşsun da adam olamamışsın’ sözü hakaret sayılmadı

‘Okumuşsun da adam olamamışsın’ sözü hakaret sayılmadı
Nevşehir'de yaşanan tartışmada bir kişi, karşı tarafa yönelik "Okumuşsun da adam olamamışsın" ifadesini kullandı. Şikayet üzerine açılan davada Nevşehir 3. Asliye Ceza Mahkemesi, sanığa "hakaret" suçundan ceza verdi. Temyiz üzerine dosyayı görüşen Yargıtay 4. Ceza Dairesi ise kararı bozdu. Kararda, bu sözün onur, şeref ve saygınlığı rencide edici boyutta olmadığı, rahatsız edici, kaba ve nezaket dışı davranış, ağır eleştiri niteliğinde olduğu, "hakaret" suçunun unsurlarının oluşmadığı kaydedildi.
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‘Okumuşsun da adam olamamışsın’ sözü hakaret sayılmadı
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