Ölüm yolculuğundan KADES kurtardı

Kütahya'da eski sevgilisi tarafından zorla araca bindirilerek kaçırılan ve Kadın Destek Uygulaması (KADES) sayesinde kurtarılan 19 yaşındaki Elif Ü. yaşadığı dehşet anlarını anlattı: "Çaresizdim, çok korktum. Ölüme yolculuktan bu uygulama sayesinde kurtuldum. Can güvenliğimizin tehlikede olduğu anda bu uygulamayı kullanın." Elif Ü. önceki gün Zafertepe mahallesinde eski sevgilisi Ömer Kes tarafından zorla araca bildirilerek kaçırıldı. Elif Ü. ise cep telefonundaki KADES uygulamasından yardım istedi. İhbar üzerine harekete geçen emniyet güçleri, aracı, 12 kilometre süren kovalamaca sonunda Osmangazi mahallesinde durdurdu. Ömer Kes gözaltına alınırken, eski erkek arkadaşının attığı yumrukla burnu kırılan genç kız, hastanede tedavi edildi.Yaşadığı dehşet dolu anları anlatan Elif Ü., "Daha önce beni tehdit etti, şiddet uyguladı. Uzaklaştırma kararı aldırdım. Polis bana bu uygulamayı önerdi. KADES uygulamasını telefonuma indirdim. Her gün haberlerde gördüğüm böyle bir olayın başıma geleceğini bilemezdim. Olay günü kursa gitmek için evden çıktım. O sırada beni zorla araca bindirdi. Israrla KADES'e arka arkaya basarak yardım istedim. KADES'e tıkladığımı anlayınca bana vurmaya başladı. Korktum, ölüme yaklaştığımı anladım. Ölüm yolculuğumda tek ümidim KADES olmuştu. Nitekim çok geçmeden polis ekipleri gelerek beni kurtardı. Şikâyetçi oldum. Kadınlar, KADES'i kullanarak kendilerini güvende hissedebilirler. Kütahya polisine ne kadar teşekkür etsem az. Hayatımı borçluyum. Allah razı olsun" dedi.