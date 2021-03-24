Önce darp sonra gasp ettiler

Olay Merkez Seyhan ilçesine bağlı Kuruköprü Mahallesi'nde meydana geldi. Kredi kartı borcunu ödemek için banka şubesinin giden Soner Barhun bankamatiğe 2 bin TL para yatırdı. Bu sırada ATM'nin yanında bekleyen 4 kişiden biri kartını bekleyen Barhun'a saldırıp darp etmeye başladı. Şüpheli, kaçan Barhun'un peşinden giderken, diğer üç kişi kredi kartını bankamatikte bırakan Barhun'un hesabından toplam 7 bin TL para çekti.

100 GÜVENLİK KAMERASI İNCELENDİ

Soner Barhun polise başvurarak başından geçen olayı anlattı. Gasp Büro Amirliği ekipleri bankanın ve bölgedeki 100 güvenlik kamerasını inceledi. Ekipler şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı. Yapılan detaylı çalışma sonucunda olayı gerçekleştiren şüphelilerin Şuayip Demirkıran (51), Hakan Yanku (20) Ali Kömeli (46) ile Bedihcan Çetineroğlu (48) olduğunu tespit etti. Adresleri belirlenen şüpheliler ekipler tarafından gözaltına alındı.

CEZAEVİNE KONULDULAR

Şüphelilerin üzerinde ve kaldıkları adreslerde yapılan aramalarda para bulunamadı. Emniyete götürülen şüphelilerden Ali Kömeli'nin ifadesinde, "Şuayip, adamı dövmeye başladı. Biz de bir miktar paranın, bankamatikten çıktığını gördük. Dayanamayıp, parayı alıp kaçtık. Parayı da bölüştük" dediği öğrenildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 4 zanlı tutuklandı.