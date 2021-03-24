Kuralları ile Önsöz Nasıl Yazılır? TDK Sözlüğü'ne Göre Önsöz Örnekleri ve Doğru Yazılışı

Hem akademik tezlerde hem de kitapların ilk sayfalarında mevcut olan önsöz, tez sahibinin çalışması hakkında kişisel imza olarak tanımlanabilir. Aynı zamanda uzun soluklu bir çalışmanın ardından kişinin herhangi bir bilimsel ya da teknik konuya bağımlı kalmadan yaptığı çalışmalar ile ilgili görüş ve düşüncelerini yapmış olduğu kısımdır. Bu sebeple daha önce önsöz yazmamış olan pek çok kişi önsözün nasıl yazıldığı konusunda bilgi edinmek ister. Önsöz örnekleri bu açıdan oldukça fayda sağlamaktadır. İşte önsöz örnekleri ve merak edilen tüm soruların yanıtları…

ÖNSÖZ NEDİR?

Önsöz, tezin bilimsel kısmıyla alakalı olamayan, yalnızca araştırma yapacak olan kişinin kendisine ait mesajlarını içermektedir. Tam da bu noktada önsöz girişten ayrılmaktadır. Önsöz yazan araştırmacı, tez konusunu nasıl belirlediğini, kimlerden esinlendiğini, kimlerin nasıl önerilerde bulunduğunu ve bu alanda çalışma yapma cesaretini nasıl bulduğunu ortaya koymaktadır. Aynı zamanda araştırmacı, önsöz yazarken karşısına çıkan güçlüklere ek olarak tezin yazımında maddi manevi desteği bulunan kişi ya da kuruluşlara teşekkür anlamında açıklamalarını belirtir. Yapılan tez çalışması bir proje kapsamında gerçekleşmesine, projenin ve ilgili kuruluşların bu bölümde adına da yer verilir. Teşekkür edilen kişilerin adı, soyadı, unvanı, görevli olduğu kuruluş gibi çalışmaya katkısı olan her şey kısaca belirtilir. Önsöz metninin son kısmında ise tezi yazan kişinin ası soyadı sağa dayalı biçimde yazılmaktadır. Tarih sola dayalı yazılabileceği gibi isimle aynı hizada verilebilir.

ÖNSÖZ ÖRNEKLERİ

Önsöz, proje çalışması açısından oldukça önemlidir. Yazarın projede anlattığı tüm içeriği ele alan giriş paragrafı halinde olmalıdır. Aynı zamanda yukarıda bahsettiğimiz gibi projenin yapımına yardımcı olan herkesin takdirini de içerebilir. Önsöz, okuyucunun projeyle ne kadar ilgileneceği ile yakından ilişkilidir. Yani önsöz proje ile alakalı olarak bir anlam ifade etmiyorsa, okuyucu bu projeyi tamamen okuma fikrinden uzaklaşabilir. İşte proje ödevi içeren önsöz örneklerini bu başlık altında ele alıyoruz…

ÖNSÖZ ÖRNEĞİ 1

Yapmış olduğum çalışmada genel olarak bir motorun sahip olduğu yanma odasındaki havanın yakıtın verimli bir şekilde yanmasına olan etkisini incelemiş bulunmaktayım. Bu çalışmayı yaparken bir motoru sıfırdan tasarladım ve çeşitli analiz programlarında hava hareketlerini analiz ettim. Yapmış olduğum bu bilimsel çalışmanın motor verimini arttırma konusunda etkili olduğunu düşünmekteyim. Bu çalışmayı yapmaya başlarken çok sayıda amacım bulunmaktaydı ve ilgili çalışmayı bitirdikten sonra amaçlarımın büyük ölçüde ulaştığını söyleyebilirim.

Motorlar günümüzde tüm toplu taşıma araçlarında kullanıldığından dolayı aşırı derecede önemli kısımlardır. Petrol fiyatlarının her geçen gün artmasından ötürü motorun verimliliği aşırı derecede önem kazanmıştır. Yapmış olduğum çalışma ile motor verimliliğini arttıracak yönde etkiler sahip olan etmenler belirlendi ve üreticilerin bu konu hakkında bilgilenmesi sağlandı. Bu bilgiler hayata geçirilecek olursa motor verimlerinde yaklaşık olarak %11 civarında bir verin artışının olmasını beklemekteyim.

Bu bilimsel çalışmayı yapmak bir hayli zamanımı aldı. İlgili çalışmayı yaparken –kimi zaman pes etme noktasına geldiğimi bile söylemem mümkün. Bu tip durumlarda bana her anlamda destek olan sevgili arkadaşım Hakan Yasak'a katkılarından dolayı teşekkür ederim. Ayrıca desteklerinden ötürü aileme her konuda minnettarım.

ÖNSÖZ ÖRNEĞİ 2

Bir bitirme çalışmasında xxx xxx Şirketin'de yapmış olduğum SWOT Analizi sonucunda elde ettiğim bilgileri dikkatinize sunmaktayım.

Asya Pazarlama Şirketi'nin bugünkü statüsünü kazanmak için geçirdiği süreçleri ve bu amaçla izlediği üretim politikalarını detaylıca incelediğim bu çalışmamda kurumun kente sağladığı sosyo-ekonomik katkılara da yer vermekteyim.

Bu çalışmayı hazırlarken geçirmiş olduğum süreçte benden desteklerini esirgemeyen Asya Pazarlama Şirketi çalışanlarına ve yönetimine, ayrıca manevi yardımlarını her an yanımda hissettiğim aileme ve arkadaşlarıma, bana bu uygulama ödevini vererek kendimi daha da geliştirmeme katkı sağlayan değerli hocam Doç. Dr. XXX XXXX'e teşekkürümü bir borç bilirim.

Tez çalışma sürecinde değerli bilgi, birikim ve deneyimleri ile bana ışık tutan danışman hocam sayın Prof. Dr. XXXXX XXXX'e ilgisi ve önerilerini göstermekten kaçınmayan Biyoloji Ana Bilim Dalı Başkanı sayın Prof. Dr. YYY YYYY'a sonsuz teşekkür ve saygılarımı sunarım.

ÖNSÖZ ÖRNEĞİ 3

Çalışmada genel ağdaki Türkoloji ili ilgili ağ sayfalarının taranması ve bu ağ sayfalarının Türkçe, Türkçenin sorunları, Türkçenin Dönemleri gibi alana yönelik verileri bulunan ağ sayfalarını ve yine alana yönelik bilgisayar yazılımlarının bulunduğu ağ sayfalarını tanıtmak, duyurmak hedeflenmiştir.

Bilgisayar ve internet bugün bilgiye çabuk, kolay ve ucuz yoldan ulaşmanın bir parçası haline gelen bir araç. Bir sayfalık bir metni bir dilden bir dile, ya da bir alfabeden başka bir alfabeye çevirmek birkaç dakikada tamamlanabiliyor ve çevrilen bu metnin birkaç dakika içinde dünyanın öteki ucundaki alıcıya ulaştırılması sağlanıyor.

İşte böyle bir sanal ortamda, evrensel dil kisvesine bürünen İngilizcenin yeri tartışılmaz. Ancak son birkaç yüzyıl içinde teşekkül eden ve türetmeye uygun olmayan bir dil olan İngilizcenin karşısında köklü ve matematiksel bir dil olan Türkçe bu sahada ne gibi bir gelişme gösteriyor, ne gibi sorunlarla karşılaşıyor ve ne gibi çözümlere ihtiyacı var…

İşte bu hususta çalışmamızın temel aldığı nokta da kendini belli ediyor. Türkçe genel ağ ortamında ne gibi bir ilerleme kaydediyor ve bu ilerlemeye kimlerin katkısı bulunuyor?

Çalışmalarıma İngilizcenin genel ağdaki durumunu belirterek başlamak Türkçenin genel ağda nerede olduğunu görmemize yardımcı olacaktır. Bu yüzden çalışmaya genel ağda bulunan Türkoloji ile ilgili sayfaların ne içerikte oldukları, Türkçeye ne gibi bir yarar sağladıkları ve bu ağ sayfalarını kimlerim yaptıklarını belirten araştırmamız olacaktır.

Bu ağ sayfaları, sayfaların muhtevasına ve niteliğine göre tasnif edilerek verilmiştir. Çalışmada, Türkçe içerikli, Türk Lehçeleri ile ilgili ve yabancı ülkelerdeki Türkçe ile ilgili ağ sayfaları bulunmaktadır.

Çalışmamın not için değil, öğrenmek için olduğunu idrak ettiren değerli hocam Prof. Dr. XXX'e, aramızda mesafeler olmasına rağmen e-posta ile bana destek olmaya çalışan değerli hocam Doç. Dr. XXX'e ve benden yardımlarını, desteğini, sabrını ve bilgisini esirgemeyen değerli hocam Yard. Doç. Dr. XXX'e teşekkürü bir borç bilirim.