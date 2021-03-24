Otel odasında çifte ölüm! Sır ölümlerin arkası araştırılıyor

Şişli, Harbiye Mahallesi Cumhuriyet Caddesi üzerindeki küçük bir otelde meydana gelen olay iddialara göre şöyle yaşandı. Otel görevlileri son birkaç gündür otelin dördüncü katındaki bir odada kalan Hiranur Korkmaz (42) ve Muhammet Osman Gürlek'in, (38) geçtiğimiz pazartesi otelden ayrılmaları gerekirken odadan çıkmadıklarını farketti.

Akşam saatlerinde odaya seslenen görevliler içeriden bir tepki alamadı. Bunun üzerine hemen görevliler resepsiyonda bulunan yedek anahtarla kapıyı açıp içeri girdi. Görevliler iki kişinin cesedi ile karşılaştı.

"BİRİ YATAKTA BİRİ BANYODA BULUNDU"

Hiranur Korkmaz'ın cansız bedeni yatağın üzerinde görülürken Osman Gürlek'in cansız bedeni de banyoda bulundu. İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri geldi. Polis ekiplerinin yaptığı incelemede 2 kişinin vücutlarında, herhangi bir kesici, delici ya da ateşli silah izine rastlanmadı.

Odada yapılan incelemede ise uyuşturucu olduğu değerlendirilen madde bulundu. 2 kişinin ölüm nedenlerinin belirlenmesi için cesetleri Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Çifte ölümün sırrı Adli Tıp incelemesinden sonra çözülecek. Polis otelin güvenlik kamera kayıtlarını da incelemeye aldı.