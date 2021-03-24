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Giriş Tarihi: 24.3.2021 08:45 Son Güncelleme: 24.3.2021 09:17

Son dakika: Otobüsten indirilen gencin feci ölümü!

DHA
Son dakika: Otobüsten indirilen gencin feci ölümü!

Son dakika haberler... 'nun Dörtdivan ilçesinde dehşete düşüren bir olay yaşandı. İstanbul'dan Kayseri'ye giden otobüste seyahat eden Barış Bayram (22) isimli genç TEM Otoyolu'nda diğer yolcularla tartıştığı için yolcu otobüsünden indirildi. Barış Bayram, yaklaşık 1 kilometre geride kalan dinlenme tesisine yürümek için yolun karşısına geçmek istediği sırada kamyonun çarpması sonucu feci şekilde hayatını kaybetti.

Kaza, saat 23.00 sıralarında TEM Otoyolu'nun Dörtdivan ilçesi yakınlarında meydana geldi. İstanbul-Kayseri seferini yapan yolcu otobüsünde seyahat eden Barış Bayram, iddiaya göre otobüsteki yolcularla bilinmeyen nedenle tartıştı.

Tartışmanın büyümesiyle birlikte Bayram, diğer yolcuları rahatsız ettiği gerekçesiyle Dörtdivan Dinlenme Tesislerinin bir kilometre uzağında otobüsten indirildi.

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Bayram, yoğun kar yağışının yaşandığı yolda, geride kalan dinlenme tesisine yürüyerek gitmek istedi.

Bu nedenle yolun karşısına geçmek isteyen Barış Bayram'a, İstanbul istikametine seyir halindeki Burak Gümüşoğlu yönetimindeki 14 ER 182 plakalı kamyon çarptı. Kamyonun altında kalan Bayram, olay yerinde feci şekilde hayatını kaybetti.

Bayram'ın cansız bedeni Cumhuriyet Savcısı'nın incelemelerinin ardından ilçe devlet hastanesinin morguna kaldırıldı.

Jandarma, olayla ilgili çok yönlü inceleme başlatıldı.

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Son dakika: Otobüsten indirilen gencin feci ölümü!
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