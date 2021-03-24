Pandemide kadınlardan Kazaziye ve hasır örücülük kurslarına yoğun ilgi

Trabzon da tarihi Alacahan'da düzenlenen Kazaziye ve Hasır örücülüğü kursuna 12 öğrenci katılırken, kurs hafta içi her gün yapılıyor. Kursiyerler yaklaşık 1 yıllık süre zarfında Kazaziye ve Hasır örme gibi iki önemli el sanatını tam anlamıyla öğrenmiş oluyorlar.Ürettikleri ürünleri ise satıp ev ekonomisine katkıda bulunuyorlar.

ÜRÜNLER SOSYAL MEDYA ÜZERİNDEN SATIŞA SUNULUYOR

Trabzon Ortahisar Halk Eğitimi merkezi usta öğretici Nahide Demirtaş,gümüş Kazaz örücülüğü ve hasır örme kurslarımız pandemi sürecinde de devam etmektedir.Kursiyerlerimiz halk eğitim merkezlerindeki kurslara hiçbir ücret ödemeden katılım sağlıyor.Kurslarımız her zaman ücretsizdir.Kursiyerlerimiz bu sanatı öğrendikten sonra atölyelere çalışıyor,ya da kendi yaptıkları ürünleri sosyal medya üzerinden satışa sunuyorlar.Bu satışla birlikte ev ekonomilerine katkıda bulunuyorlar" dedi

Kazaziye ve Hasır örücülüğü kursu öğrencileri SABAH'a konuştu

Gümüş Kazaziye örücülüğü yapan Melike Demir,pandemi sürecinde başladım.Trabzon Halk Eğitim merkezinin bize ücretsiz olarak verdiği kurslardan dolayı öncelikle teşekkür ediyorum. Arkadaşımın tavsiyesiyle kursa katıldım.2 yıldır bu sanatı yapııyorum.Herkesin öğrenmesini istiyorum.Hem öğreniyoruz,hem de üretip satarak ev ekonomisine katkıda bulunuyoruz.

Elif Doksanoğlu,3 yıldır bu sanatı öğreniyorum. Yaptığım Kazaziye ürünlerini satarak ev ekonomisine katkı sağlıyorum.Bütün kadınlara halk eğitim kurslarını tavsiye ediyorum.Kendi ilgi alanlarına göre halk eğitim merkezlerindeki kurslara katılmalarını tavsiye ediyorum.