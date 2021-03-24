Nisan ayında idrak edilecek olan mübarek Ramazan ayının bitmesi ile birlikte bayram coşkusu yaşanacak. Diyanet'in takvimine göre; Ramazan Bayramı Mayıs ayında başlayacak ve toplam 3 gün sürecek. Buna göre; Ramazan Bayramı ne zaman, tatili kaç gün? Diyanet ile Ramazan Bayramı tarihi belli oldu!
Ramazan Bayramı Arefe günü 12 Mayıs Çarşamba gününe denk geliyor.
Ramazan Bayramı 1. gün: 13 Mayıs Perşembe
Ramazan Bayramı 2. gün 14 Mayıs Cuma
Ramazan Bayramı 3. gün 15 Mayıs Cumartesi
BAYRAM GÜNLERİNDE ORUÇ TUTULUR MU?
Bayram günleri, oruç tutmanın yasak olduğu günlerin başında gelir. Ramazan bayramının birinci gününde ve kurban bayramının dört gününde oruç tutmak tahrîmen mekruhtur (Mevsılî, el-İhtiyâr, I, 395-396; İbn Âbidîn, Reddü'l-muhtâr, III, 336). Bugünlerde oruç tutmanın hoş karşılanmayıp yasaklanması, bayram günlerinin yeme, içme ve sevinç günleri olmasından dolayıdır. Ramazan bayramı, bir ay boyunca Allah için tutulan orucun arkasından verilen bir "genel iftar ziyafeti" hükmündedir ve bu anlamından ötürü ona "fıtır bayramı (iftar bayramı)" denilmiştir. Ramazan bayramının ilk günü, bir aylık Ramazan orucunun iftarı anlamına gelir. Böyle toplu iftar gününde oruçlu olmak, Allah'ın sembolik ziyafetine katılmamak anlamına gelir ki, bunun yakışıksız bir davranış olduğu ortadadır. Allah için kurbanların kesildiği kurban bayramı günleri de ziyafet günleridir. Hz. Peygamber (s.a.s.), teşrik günlerinin yeme, içme ve Allah'ı anma günleri olduğunu belirtmiştir (Buhârî, Savm, 66-67; Ebû Dâvûd, Savm, 49).
RAMAZAN AYI ÖNEMİ
Ramazan ayı arap aylarından Receb, Şaban'dan sonra takip eden ayın ismidir. Fakat Rasülüllah'ın İslam'ı tebliğinden sonra İslam ve Müslüman'ların ortak kabul ettiği çok önemli sosyal olayların yaşandığı toplumda suç oranının bile aşağılara düştüğü mübarek bir aydır. Kur'an-ı Kerim'in Bakara suresinin 185. Ayet-i kerimede "Ramazan ayı, insanlara yol gösterici, doğrunun ve doğruyu eğriden ayırmanın açık delilleri olarak Kur'an'ın indirildiği aydır. Öyle ise, sizden ramazan ayına ulaşanlar onda oruç tutsun…" buyurularak, ramazan ayında insanlık âlemine rahmet yönünde kaynaklık eden, insanlara ışık olan, Allah'tan gönderilmiş, gönüllere su serpen açıklamanın içinde bulunduğu ve hakkı bâtıldan, iyiyi kötüden, hayırlıyı şerliden ayıran Allah Kelâmı, kıyamet gününe kadar insanların derdine ilaç olacak ve Resülüllah'ın yaşayan mucizesi Kur'an, O mübarek ayda indirildiği bildirilerek, Ramazan'a değer kazandırılmıştır. (1)
Ayrıca bir Hadis-i Şerif'te "Kim, faziletine inanarak ve karşılığını Allah'tan bekleyerek ramazan orucunu tutarsa, geçmiş günahları bağışlanır" (2) buyruldu. Ramazan ismi kullanılarak değerli bir ay oluşu bize bildirilmiştir. Başka bir Hadis-i Şerifte de "Ramazan ayı girdiğinde cennet kapıları açılır, cehennem kapıları kapanır ve şeytanlar bağlanır." (3)
İslam tarihi boyunca ramazan haricindeki aylarda birbirlerini hırpalayan hatta, birbirlerinin kanını döken toplumlar, Ramazan ayında barış, af, müsamaha ve birbirlerini dinleyip anlama noktasına döndüğü defalarca görülmüştür.
Efendimiz (S.A.V.) bir hadisinde "Ramazan-ı Şerife giripte bu ay çıkmadan kendini Cenâb-ı Hak'ka bağışlatamayan kimse perişan olsun. Anne ve babası yaşlılık günlerini yanında geçiripte (onları hoşnut ederek) cennete giremeyen kimse perişan olsun. (4) buyurmuştur.
Başka bir Hadis-i Şerif'te de Efendimiz (S.A.V.) "Ramazan ayında bana 5 şey verildi ki, benden önce kimseye verilmedi.
Birincisi; Ramazan'ın birinci gecesi oldumu, Allah' u Teâlâ mü'minlere rahmet nazarıyla bakar, rahmet nazarıyla baktığı kişileri ebediyyen azap etmez.
İkincisi: Akşama erdikleri zaman ağızlarında kalan açlık kokusu, Allah katında misk kokusundan daha temizdir.
Üçüncüsü: Ramazan'ın her gece ve gündüzü melekler oruç tutanlara istiğfar ederler.
Dördüncüsü: Allah'ü Teala cennete emreder, kullarım için hazırlık yapın güzelleşin, çünkü kullarım dünya yorgunluğundan evime ve ikramıma sığınarak istirahat etmek isterler.
Beşincisi: Ramazan'ın son gecesi oldumu, Allah hepsini afv eder buyurunca bir kişi şöyle dedi: O gece Kadir gecesi mi Ya Rasülallah? Efendimiz; "Hayır sen işçileri görmüyor musun çalışıyorlar işleri bitince ücretlerini alıyorlar." (5) buyurdu.