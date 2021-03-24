Ramazan ne zaman başlıyor? İşte Ramazan başlangıç ve bitiş tarihi ile 2021 Diyanet dini günler takvimi!

Ramazan ayı için milyonların geri sayımı başladı. On bir ayın sultanı olarak tanımlanan bu mübarek ayın bu sene idrak edileceği tarihler Diyanet İşleri Başkanlığı resmi sitesi üzerinden yayımlanan dini günler takvimi ile duyurulmuştu. Bu noktada "Ramazan ne zaman?" sorusunun yanıtı da verilmiş oldu.

2021 RAMAZAN NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Mart ayının sonuna yaklaşırken Ramazan ayı ile beraber ilk orucun idrak edileceği o tarih de merakla araştırılmaya başlandı. Bilindiği üzere bu sene mübarek ay Nisan ayına denk geliyor.