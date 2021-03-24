Ramazan ne zaman başlıyor? İşte Ramazan başlangıç ve bitiş tarihi ile 2021 Diyanet dini günler takvimi!

Ramazan ayı için milyonların geri sayımı başladı. On bir ayın sultanı olarak tanımlanan bu mübarek ayın bu sene idrak edileceği tarihler Diyanet İşleri Başkanlığı resmi sitesi üzerinden yayımlanan dini günler takvimi ile duyurulmuştu. Bu noktada "Ramazan ne zaman?" sorusunun yanıtı da verilmiş oldu.
2021 RAMAZAN NE ZAMAN BAŞLIYOR?
Mart ayının sonuna yaklaşırken Ramazan ayı ile beraber ilk orucun idrak edileceği o tarih de merakla araştırılmaya başlandı. Bilindiği üzere bu sene mübarek ay Nisan ayına denk geliyor.
Ramazan Başlangıcı - 13 Nisan Salı
Kadir gecesi - 8 Mayıs Cumartesi
Ramazan Bayramı Arifesi- 12 Mayıs Çarşamba
Ramazan Bayramı 1. Gün- 13 Mayıs Perşembe
Ramazan Bayramı 2. Gün- 14 Mayıs Cuma
Ramazan Bayramı 3. Gün- 15 Mayıs Cumartesi
Ramazan Bayramı'nın arefesi 12 Mayıs Çarşamba gününe denk geliyor. Ramazan Bayramı'nın 1. günü 13 Mayıs Perşembe günü başlayacak. Üç gün sürecek bayram 15 Mayıs Cumartesi günü sona erecek.