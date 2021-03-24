Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Haberleri Ramazan ne zaman başlıyor? İşte Ramazan başlangıç ve bitiş tarihi ile 2021 Diyanet dini günler takvimi!
Giriş Tarihi: 24.3.2021 13:39

ne zaman başlıyor? İşte Ramazan başlangıç ve bitiş tarihi ile 2021 dini günler takvimi!

Ramazan ne zaman başlıyor? İşte Ramazan başlangıç ve bitiş tarihi ile 2021 Diyanet dini günler takvimi!

dini günler takvimi ile “ ne zaman başlıyor?” sorusunun yanıtı da belli oldu. İslam dini açısından büyük önem taşıyan on bir ayın sultanı ayına kısa süre kala Müslümanlar adeta geri sayıma başladı. Allahın rızasını kazanmak ve kendilerine farz kılınan oruç ibadetini yerine getirecek olmanın manevi huzuru şimdiden İslam âlemini sardı. İşte Diyanet ile Ramazan ayı başlangıç ve bitiş tarihi ve tüm detaylar…

Ramazan ayı için milyonların geri sayımı başladı. On bir ayın sultanı olarak tanımlanan bu mübarek ayın bu sene idrak edileceği tarihler Diyanet İşleri Başkanlığı resmi sitesi üzerinden yayımlanan dini günler takvimi ile duyurulmuştu. Bu noktada "Ramazan ne zaman?" sorusunun yanıtı da verilmiş oldu.

2021 RAMAZAN NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Mart ayının sonuna yaklaşırken Ramazan ayı ile beraber ilk orucun idrak edileceği o tarih de merakla araştırılmaya başlandı. Bilindiği üzere bu sene mübarek ay Nisan ayına denk geliyor.

Diyanet takvimi ile 2021 Ramazan ne zaman? İşte Ramazan ayı takvimi ve oruç tarihi

RAMAZAN TARİHİ 2021

Ramazan Başlangıcı - 13 Nisan Salı

Kadir gecesi - 8 Mayıs Cumartesi

Ramazan Bayramı Arifesi- 12 Mayıs Çarşamba

Ramazan Bayramı 1. Gün- 13 Mayıs Perşembe

Ramazan Bayramı 2. Gün- 14 Mayıs Cuma

Ramazan Bayramı 3. Gün- 15 Mayıs Cumartesi

Diyanet takvimi ile 2021 Ramazan ne zaman? İşte Ramazan ayı takvimi ve oruç tarihi

2021 RAMAZAN BAYRAMI NE ZAMAN?

Ramazan Bayramı'nın arefesi 12 Mayıs Çarşamba gününe denk geliyor. Ramazan Bayramı'nın 1. günü 13 Mayıs Perşembe günü başlayacak. Üç gün sürecek bayram 15 Mayıs Cumartesi günü sona erecek.

ARKADAŞINA GÖNDER
Ramazan ne zaman başlıyor? İşte Ramazan başlangıç ve bitiş tarihi ile 2021 Diyanet dini günler takvimi!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA