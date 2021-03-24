Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Haberleri Rize ve Giresun’da 42 köye kar engeli
Giriş Tarihi: 24.3.2021 12:01

ve ’da 42 köye kar engeli

ÖZGÜR ÖZDEMİR ÖZGÜR ÖZDEMİR
Rize ve Giresun’da 42 köye kar engeli

ve 'de hava sıcaklıklarının düşmesiyle etkili olan kar yağışı sonucu 42 köye ulaşıma kapandı.

Giresun'un yüksek kesimlerinde dün gece saatlerinde yağan kar nedeniyle merkezde 9, Piraziz ilçesinde 4 olmak üzere 13 köy yolu ulaşıma kapandı.

Gece saatlerinden itibaren Giresun İl Özel İdaresi ekipleri kapalı yolları ulaşıma açmak için çalışmalarını sürdürüyor.

Rize'nin yüksek kesimlerinde de dün geceden itibaren aralıklarla devam eden kar yağışı sebebiyle Çamlıhemşin'de 7, İkizdere'de 22 olmak üzere 29 köye ulaşıma kapandı.

Rize İl Özel İdaresi ekipleri, yolların açılması için 25 iş makinesi ve 30 personelle çalışma yürütüyor.

Öte yandan, Karayolları ekipleri Ovit Dağı Sivrikaya mevkisindeki tünel bölgesinde ve Ayder Yaylası'nda, yolun araç trafiğine açık kalması ve buzlanma olmaması için çalışmalara devam ediyor.

ARKADAŞINA GÖNDER
Rize ve Giresun’da 42 köye kar engeli
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA