Şanlıurfa'da şüpheli paket alarmı

Olay Eyyübiye ilçesine bağlı Sarayyönü Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Sarayyönü Caddesi üzerinde görülen paketin ihbarını alan polis ekipleri caddeyi trafiğe kapatarak, çevrede geniş güvenlik önlemi aldı.



Çok sayıda Polis ekibinin geldiği olay yerine, bomba imha uzmanı, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen bomba imha uzmanı, koruyucu kıyafetiyle şüpheli çantayı inceledikten sonra fünye ile kontrollü patlatma gerçekleştirdi. Çanta boş çıkarken, meraklı gözlerle olayı seyreden vatandaşlar ise rahat bir nefes aldı. Polis olayla ilgili tahkikat başlattı.