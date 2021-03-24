Şans Topu çekiliş sonuçları açıklanıyor: Milli Piyango Online ile MPİ Şans Topu sonuçları sorgulama ekranı 24 Mart

Şans Topu sonuçları açıklandı mı sorusu şans oyunu severler tarafından araştırılıyor. Her hafta Çarşamba ve Pazar günü çekilişi gerçekleştirilen Şans Topu'nda son yapılan çekilişte 5+1 bilen olmadı ve büyük ikramiye devretti. Bu durum bu akşam yapılacak olan çekilişe talebi arttırdı. Bu akşam 20.00'da yapılacak Şans Topu çekilişinin ardında kazandıran numaralara haberimizin içerisinden ulaşabilir, Milli Piyango Online ile MPİ Şans Topu sonuçları sorgulama ekranı bulabilirsiniz…

ŞANS TOPU SONUÇLARI AÇIKLANDI MI? ŞANS TOPU BİLET SORGULAMA 24 MART

Milli Piyango ile haftanın belirli günlerinde gerçekleşen Şans Topu sonuçları merak ediliyor. İşte, Milli Piyango Online ile MPİ Şans Topu sonuçları sorgulama ekranı 24 Mart