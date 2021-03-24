Şans Topu çekiliş sonuçları açıklanıyor: Milli Piyango Online ile MPİ Şans Topu sonuçları sorgulama ekranı 24 Mart

Şans Topu sonuçları açıklandı mı sorusu şans oyunu severler tarafından araştırılıyor. Her hafta Çarşamba ve Pazar günü çekilişi gerçekleştirilen Şans Topu'nda son yapılan çekilişte 5+1 bilen olmadı ve büyük ikramiye devretti. Bu durum bu akşam yapılacak olan çekilişe talebi arttırdı. Bu akşam 20.00'da yapılacak Şans Topu çekilişinin ardında kazandıran numaralara haberimizin içerisinden ulaşabilir, Milli Piyango Online ile MPİ Şans Topu sonuçları sorgulama ekranı bulabilirsiniz…
Milli Piyango ile haftanın belirli günlerinde gerçekleşen Şans Topu sonuçları merak ediliyor. İşte, Milli Piyango Online ile MPİ Şans Topu sonuçları sorgulama ekranı 24 Mart
Şans Topu sonuçları henüz açıklanmadı. Açıklandıktan hemen sonra haberimizin içerisinde olacak.
Şans Topu çekilişinin sonuçları https://www.millipiyangoonline.com/sans-topu/cekilis-sonuclari adresinde ve sabah.com.tr'de.
Şans Topu, 1 ila 34 (dahil) arasındaki beş rakamın ve 1 ila 14 (dahil) arasındaki bir rakamın sıra gözetilmeksizin doğru tahmin edilmesinden oluşur.
Bir oyun kombinasyonu, oyuncunun çekilişte tahmin edeceği 1 ila 34 (dahil) arasındaki beş rakamdan ve 1 ila 14 (dahil) arasındaki bir rakamdan oluşur.Tek bir oyun kombinasyonunun (kolon) ücreti 2 TL'dir. Minimum oynama tutarı tek bir oyun kombinasyonun (kolon) ücretine eşittir.
Kazanan kombinasyon, her çekilişte iki farklı seriden çekilen rakamlardan oluşur : 1 ila 34 (dahil) arasındaki beş rakam ve 1 ila 14 (dahil) arasındaki bir rakam. Beş rakam, çekilen her bir rakam tekrar çekilişe dahil edilmeden 1 ila 34 (dahil) arasındaki rakamlardan çekilir. Sisal Şans sistemi sayesinde her bir çekiliş tahmin edilemez olup her kombinasyonun çıkma olasılığı aynıdır.