SASKİ’nin hedefi alternatif su kaynakları

Sakarya'nın içmesuyu kaynaklarını uzun yıllar garanti altına alma adına çalışmalarını sürdüren Sakarya Büyükşehir Belediyesi il genelinde çalışma yapıyor. Geçen yıl 6 ilçede 12 sondaj kuyusunu hizmete sundu.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı Sakarya Su ve Kanalizasyon İdaresi (SASKİ) tarafından yapılan içmesuyu çalışmaları ve şehrin içmesuyunu garanti altına sürüyor. Sakarya'nın içmesuyu kaynağı olan Sapanca Gölü'ne alternatif yapılan Akçay Barajı'nın da tamamlanmasıyla önemli bir avantaj elde eden SASKİ, dur durak bilmeden tarımsal alanlarda dahil olmak üzere içmesuyu kaynakları arayışını aralıksız sürdürüyor. 2020 yılında 6 ilçede toplam 2 bin metre derinliğe sahip sondaj kuyusu açan ekipler bu yıl ise hedeflenen sondaj derinliğinin 3 bin metre olarak koydu.

Yer üstü su kaynaklarının ömrünü uzatmak ve yer altı su kaynaklarını en doğru şekilde değerlendirmek adına yürüttüğü çalışmalar kapsamında Sakarya'nın Akyazı, Erenler, Geyve, Kaynarca, Karasu ve Taraklı ilçelerinde 12 mahallede çalışma yapıldı. Sondaj öncesi uzman ekipler tarafından yapılan ölçümler ve değerlendirmelerle birlikte yapılan sondajlar sonrasında farklı debilere sahip 2'si tarımsal sulamada diğer 10'u ise içmesuyu hizmetinde kullanılmak üzere toplam 12 sondaj kuyusunu açıldı.

2021 yılı itibariyle il genelinde uzman ekiplerin yer üstü ve yer altı olmak üzere nitelikli ve sürdürülebilir su kaynaklarına yönelik çalışmalarını sürdürdüğünü belirten SASKİ yetkileri, Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce'nin verdiği destekle çalışmalarını aralıksız sürdürdüklerini dile getirdi.

Günümüzde suyun önemine bir kez daha işaret eden SASKİ yaptığı açıklamada, "Su kaynaklarımızı en doğru şekilde kullanarak uzun yıllar boyunca su sıkıntısı yaşanmasının önüne geçiyoruz. Aynı zamanda yer altında bulunan su kaynaklarını araştırmalarımız neticesinde vatandaşlarımızın hizmetine sunuyoruz. Açılan sondaj kuyuları ile yerleşim yerlerinin içmesuyu açığını karşılıyoruz. Devam eden çalışmalarımız kapsamında açacağımız sondaj kuyularıyla birlikte hedeflediğimiz derinlik toplam 3 bin metre" ifadeleri kullanıldı.