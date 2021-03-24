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Giriş Tarihi: 24.3.2021 21:36 Son Güncelleme: 24.3.2021 21:36

sonuçları canlı çekilişle belli oldu! Online ile çekiliş sonuçları -

Sayısal Loto sonuçları canlı çekilişle belli oldu! Milli Piyango Online ile Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçları - MPİ online bilet sorgulama

İdaresi (MPi) ile Sisal Şans işbirliğinin en popüler şans oyunlarından olan sonuçları bugün (24 Mart 2021) ile canlı yayınında belli oldu. Peş peşe gelen devirlerle 129 Milyon TL’lik çılgın ikramiye tutarını kazanmak isteyen şans oyunu severler kazandıran numaraları öğrenmek isteyerek açıklandı mı? sorusuna yanıt aramayı sürdürüyor. ile çekiliş sonuçları ve ekranı

"Sayısal Loto sonuçları" MP TV ile Youtube canlı yayında haftalık düzende Pazartesi, Çarşamba ve Cumartesi günleri şanslı numaralarla belli oluyor. Bugünkü MP TV canlı çekilişi için Milli Piyango Online üzerinden kupon dolduran şans oyunu severler 129 Milyon Türk Lirası çılgın büyük ikramiye tutarını kazanmak isteyerek 24 Mart MPİ Sayısal Loto sonuçları açıklandı mı? sorusu üzerinden araştırmalarına devam ediyor.

SAYISAL LOTO SONUÇLARI (24 MART)

Milli Piyango Online ile 24 Mart MPİ Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçları ve MPİ online bilet sorgulama motoru detayları şöyle;


Milli Piyango İdaresi (MPİ) 24 Mart Sayısal Loto sonuçları: 3 - 37 - 11 - 22 - 4 - 88 + 43 (JOKER)


Kazandıran numaraların küçükten büyüğe doğru sıralanışı şöyle;


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SAYISAL LOTO NASIL OYNANIR?

  • Sayısal Loto'nun adı artık Çılgın Sayısal Loto oldu. Çılgın Sayısal Loto'nun oyun kuralları şöyle:
  • Bir kolonda 90 numara bulunmaktadır. 90 numaradan 6 tanesi işaretlenir.
  • Bir veya birden fazla kolon oynanabilir.
  • Tek kolon ücreti 3 TL'dir.

Sen Seç!

  • Sen seç, Online Çılgın Sayısal Loto'nun geliştirdiği bir seçenek. Kuponunu kendisi doldurmak istemeyenler için geliştirilen bu özellikle, kolon altındaki SEN SEÇ kutucuğu işaretlenir ve rastgele 6 numara ile şanslı kupon oluşur.



SİSTEM OYUNU

  • Sistem oyunu; çoklu oyun kombinasyonları geliştirir. Oyun, bir kuponda 6'dan fazla rakam seçilmesiyle oluşur. Oyuncular, altıdan fazla rakam seçerek seçilen rakamlarla oluşturulabilecek tüm kombinasyonları ayrı kolonlar halinde otomatik olarak üretirler..
  • Çılgın Sayısal Loto; www.millipiyangonline.com üzerinden, Milli Piyango uygulamasından ya da satış noktalarından oynanabilir.
  • Çılgın Sayısal Loto haftada 3 gün: Pazartesi, Çarşamba ve Cumartesi günleri çekilir. Her çekilişte küre içerisindeki 90 numara içinden 6 numara + 1 numara (Joker) çekilir. Joker sayısı; çekilen her bir rakam tekrar çekilişe dahil edilmeden çekilmektedir.

  • Oynadığın her kolon çekilişte çıkan numaralardan 6, 5+1 (Joker), 5, 4, 3 veya 2 numara doğru tahmin edersen ikramiye kazanırsın. 6 bilen Çılgın Sayısal Loto büyük ikramiyesini kazanır! Aynı ikramiye kategorisinde birden fazla kazanan olması halinde ise ikramiye havuzu kazananlar arasında eşit bölüşülür.

NE KADAR KAZANABİLİRSİN?

  • Haftada 3 gün kazanma şansın var! Süper Loto haftada 3 gün: Salı, Perşembe ve Pazar günleri çekilir. Her çekilişte küre içerisindeki 60 numara içinden 6 numara çekilir. Oynadığın her kolon çekilişte çıkan numaralardan minimum 2, maksimum 6 tane bilirsen kazanan sen olursun! 6 bilen Süper Loto büyük ikramiyesini kazanır. Aynı ikramiye kategorisinde birden fazla kazanan olması halinde ise ikramiye havuzu kazananlar arasında eşit bölüşülür.
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Sayısal Loto sonuçları canlı çekilişle belli oldu! Milli Piyango Online ile Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçları - MPİ online bilet sorgulama
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