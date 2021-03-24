Seda Sarıbaş kimdir, kaç yaşında, nereli? AK Parti MKYK üyesi Seda Sarıbaş hayatı!

Seda Sarıbaş son günlerin en çok gündeme gelen isimleri arasında bulunuyor. AK Parti'nin 7. Olağan Büyük Kongresi yapılırken Miss Turkey 2006'da 'Türkiye Güzeli' seçilen Seda Sarıbaş da MKYK listesinde olan isimlerden biri olarak dikkat çekti. İsimlerin açıklanmasının ardından Seda Sarıbaş kimdir, kaç yaşında sorularına yanıt aranmaya başlandı. Seda Sarıbaş AK Parti Kadın Kolları İl Başkanlığı görevinde yer almıştır. Sedat Sarıbaş ile evlenerek Didim'e yerleşmiştir.
Seda Sarıbaş AK Parti Kadın Kolları İl Başkanlığı görevinde yer almıştır. Son olarak Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın hazırladığı 75 kişilik MKYK listesinde adı geçen Seda Sarıbaş hayatı ile ilgili detaylar şöyle;
Sedat Sarıbaş ile evlenerek Didim'e yerleşmiştir. Biri kız iki çocuk sahibi olan Sarıbaş'ın eşi Sedat Sarıbaş da AK Parti Didim İlçe Teşkilatı yönetim kurulunda yer alıyor. Sarıbaş, 2006 yılında Miss Turkey Güzellik yarışmasında "Veet Türkiye Güzeli" seçildi. Sarıbaş bir süre eşiyle birlikte benzin istasyonu işletmeciliği yaptı.
Baba tarafım Adanalı, anne tarafım Trabzonlu ben doğma büyüme İstanbul'da ikamet ettik. Evlendikten sonra Aydın'a geldim. 2006'da Aydın'a geldik, 2016 hala Aydındayız. Eğitimler; şöyle Gazi Üniversitesi işletme, Anadolu Üniversitesi Çalışma Ekonomisi, daha sonrasında Açık Öğretimde Adalet, şimdi Boğaziçi Üniversitesinde Yönetim anlamında Mükemmeliyetçilik programı. Şimdide Adü'de Sosyoloji üzerine Yüksek Lisans yaptım.
Ticarette eşimle beraber çalışıyoruz. Ben şuanda Efeler petrolü çalıştırıyorum, akaryakıt üzerine mesleğimiz. Eşim eski emlakçı. Ben çocukları bir noktaya getirdikten sonra sektör değiştirdik biz. İşletmeyi ikimiz birlikte kurduk. Eşimde akaryakıtı bilmiyordu, Bende akaryakıtı bilmiyordum. İçinde yetiştik, içinde büyüdük. Şuanda iyi bir noktada olduğumuza inanıyoruz. Kuşadası, Aydın ve Didim de iki tane olmak üzere 4 tane istasyonumuz var. Aydındakiyle ben ilgileniyorum. Kuşadası ve Didim'de ki 2 istasyonumuzla eşim ilgileniyor.
Sarıbaş, 2006 yılında Miss Turkey Güzellik yarışmasında "Veet Türkiye Güzeli" seçildi. Sarıbaş bir süre eşiyle birlikte benzin istasyonu işletmeciliği yaptı.