Son dakika: Sevgi Tekin'i öldürmüştü! İfadesi ortaya çıktı

Son dakika haberleri... Ankara 11. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile katılan Ağtaş, "Oğlum Azer'i benden kaçırdı. 20 gün boyunca kendilerine ulaşmaya çalıştım. Kendisine ulaşmak için karakola başvurdum fakat dini ya da resmi nikahımız olmadığımız için bir sonuç elde edemedim.
Sonrasında Figen (Sevgi Tekin'in kardeşi) bizi buluşturdu. Oturduk konuştuk barıştık sonradan. Neden benden kaçtığını sorduğumda, çocuğumu kaçırdığı için kızacağımı söyledi o yüzden korkmuş. Sonradan barıştık gene beraber yaşamaya başladık.
Sevgi temizlik işinde çalışıyordu sabah erkenden gidip akşam geliyordu. Çocukla ilgilenemediği için anneme götürdüm oğlumu. Sonra tartıştık evi terk etti.
Başka insanlarla görüştüğünü düşündüm, çocuğumun benden olmadığı söyledi. Alkolün etkisiyle evine gittim, camı kırdım içeri girdim. Evdekiler salona kaçtı beni görünce.
Telefonunu istedim ama şifresini vermedi. Kimlerle konuştuğunu sordum söylemedi sonra aramızda tartışma başladı. Annesi bana küfür etti bende Sevgi'yi korkutmak için ayaklarına doğru tuttum silahı. Sonra olayın etkisiyle oradan kaçtım ertesi gün olayın akıbetini öğrendim ve gittim teslim oldum. Kendisini öldürme niyetinde değildim " diye konuştu.
Olay günü evde bulunan Sevgi Tekin'in ailesinin de dinlenmesi yönünde karar veren mahkeme başkanı, Ağtaş'ın tutukluluk halinin devamına karar verdi ve duruşmayı 3 Haziran tarihine erteledi.Trabzon'da can pazarı! Genç kızı dev dalgaların arasından kurtardı