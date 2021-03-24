Son dakika: Sevgi Tekin'i öldürmüştü! İfadesi ortaya çıktı

Son dakika haberleri... Ankara 11. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile katılan Ağtaş, "Oğlum Azer'i benden kaçırdı. 20 gün boyunca kendilerine ulaşmaya çalıştım. Kendisine ulaşmak için karakola başvurdum fakat dini ya da resmi nikahımız olmadığımız için bir sonuç elde edemedim.