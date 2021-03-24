NAMAZ SURELERİ - Namazda Okunan Zammı Sureler ve Okunuş Sırası - Sırayla Namaz Sureleri Listesi

Müslümanlar için en önemli ibadet namazdır. Hem İslam'ın temel şartı olup hem de farz olarak buyurulmuştur. Hadis kaynaklarına göre dinin en temel direği olarak nitelendirilen namaz, ahiret hayatında ilk sorgu olacaktır. Bu nedenle namaz kılınırken bazı unsurlara dikkat edilmelidir. Namaz sureleri de bu noktada sıkça araştırılan konular arasında yer alır. Sırasıyla namaz sureleri öğrenerek sünnete uygun bir şekilde bu ibadeti yerine getirmek isteyenler namaz sureleri okunuşu ve sırası için doğru yerdeler. Namaz okunan zammı sureler ve sıralamasına haberimizde yer verdik.

NAMAZ SURELERİ VE SIRALAMASI

Namazda okunan zammı sureler farz olan ibadetini yerine getirmek isteyen birçok kişi tarafından merak konusu olmaktadır. Bu sureleri sıraya uygun bir şekilde okuyarak sünneti de yerine getirmek isteyenler namazda okunan sureler ve okunuş sırasına aşağıdan ulaşabilecekler.

Namazda okunan sureler sırası şöyle;

NAMAZDA OKUNAN SURELER OKUNUŞU VE ANLAMI

FİL SURESİNİN OKUNUŞU

Bismillahirrahmânirrahîm

Elem tera keyfe fe'ale rabbüke biashâbilfîl

Elem yec'al keydehüm fî tadlîl

Ve ersele aleyhim tayran ebâbîl

Termîhim bihicâratin min siccîl

Fece'alehüm ke'asfin me'kûl

FİL SURESİNİN TÜRKÇE MEALİ

Rahmân ve Rahîm olan Allah'ın ismiyle

Görmedin mi Rabbin ne yaptı fil sahiplerine!

Onların tuzaklarını boşa çıkarmadı mı?

Üzerlerine sürü sürü kuşlar saldı.

Onlara balçıktan pişirilmiş sert taşlar atıyorlardı.

Derken onları, yenilmiş ekin yaprağı gibi kılıverdi

KUREYŞ SURESİ ARAPÇA OKUNUŞU

Bismillahirrahmânirrahîm.



1- Li'î lâfi Kurayş'in



2- Îlâfihim rihleteşşitâi vessayf



3- Felya'büdû rabbe hâzelbeyt



4- Ellezî et'amehüm min cû'in ve âmenehüm min havf

KUREYŞ SURESİ TÜRKÇE ANLAMI

Rahmân ve Rahîm olan Allah'ın ismiyle.



1- Kureyş'e imkan sağlandığı için,



2- Kışın ve yazın yolculuk etme imkanı sağlandığı için,



3- Hiç olmazsa onun için bu Beyt'in (Kabe'nin) Rabbine kulluk etsinler!



4- Ki kendilerini açlıktan doyurdu ve onları korkudan emin kıldı.

MAUN SURESİ ARAPÇA OKUNUŞU

Bismillahirrahmânirrahîm.

1- Era'eytellezî yükezzibü biddîn

2- Fezâlikellezî, yedu'ulyetîm

3- Velâ yehüddü alâ ta'âmilmiskîn

4- Feveylün lilmüsallîn

5- Ellezîne hüman salâtihim sâhûn

6- Ellezîne hüm yürâûne

7- Ve yemne'ûnelmâ'ûn

MAUN SURESİ TÜRKÇE ANLAMI

Rahmân ve Rahîm olan Allah'ın Adıyla

1- Gördün mü o dine yalan diyeni?

2- İşte yetimi itip kakan odur!

3- Yoksulu doyurmaya teşvik etmez.

4- Fakat veyl o namaz kılanlara ki,

5- Namazlarında yanılmaktadırlar.

6- Onlar ki, gösteriş yaparlar.

7- Ve yardımlığı sakınır (zekatı vermezler).

KEVSER SURESİ ARAPÇA OKUNUŞU

Bismillahirrahmanirrahim

İnna a'taynakelkevser. Fesalli lirabbike venhar. İnne şanieke hüvel'ebter.

KEVSER SURESİ TÜRKÇE ANLAMI

Rahmân ve Rahîm Allah'ın adıyla

"Ey Muhammed!" Doğrusu sana pek çok nimet vermişizdir. Öyleyse Rabbin için namaz kıl, kurban kes. Doğrusu adı, sanı ortadan kalkacak olan, sana kin tutan kimsedir.

KAFİRUN SURESİ ARAPÇA OKUNUŞU

Bismillahirrahmânirrahîm.

Kul yâ eyyühel kâfirûn

Lâ a'büdü mâ ta'büdûn

Ve lâ entüm âbidûne mâ a'büd

Ve lâ ene âbidün mâ abedtüm

Ve lâ entüm âbidûne mâ a'büd

Leküm dînüküm veliye dîn

KAFİRUN SURESİ TÜRKÇE ANLAMI

Rahmân ve Rahîm olan Allah'ın ismiyle.

De ki: Ey kâfirler

Tapmam o taptıklarınıza!

Siz de benim kulluk ettiğime tapanlardan değilsiniz.

Hem ben tapıcı değilim sizin taptıklarınıza.

5- hem de siz, benim kulluk ettiğime tapıcılardan değilsiniz.

6- Size dininiz, bana dinim (sizin dininiz size, benim dinim bana)

NASR SURESİ ARAPÇA OKUNUŞU



Bismillahirrahmânirrahîm.



İzâ câe nasrullahi velfeth



Ve raeytennâse yedhulûne fî dinillâhi efvâcâ



Fesebbih bihamdi rabbike vestağfirh, İnnehû kâne tevvâbâ

NASR SURESİ TÜRKÇE ANLAMI



Rahmân ve Rahîm olan Allah'ın ismiyle.



Allah'ın yardımı ve fetih geldiğinde,



İnsanları bölük, bölük Allah'ın dinine girerlerken gördüğünde.



Artık Rabbini hamd ile tesbih et ve bağışlamasını dile! Muhakkak ki, O, çok bağışlayandır!

TEBBET SURESİ OKUNUŞU

Bismillahirrahmânirrahîm.

1- Tebbet yedâ ebî lehebin ve tebb

2- Mâ eğnâ anhü mâlühû ve mâ keseb

3- Seyeslâ nâren zâte leheb

4- Vemraetühû hammâletelhatab

5- Fî cî dihâ hablün min mesed

TEBBET SURESİ ANLAMI

Rahmân ve Rahîm (olan) Allah'ın adıyla.

1. Ebu Leheb'in iki eli kurusun! Kurudu da.

2. Malı ve kazandıkları ona fayda vermedi.

3. O, alevli bir ateşte yanacak.

4. Odun taşıyıcı olarak karısı da (ateşe girecek).

5. Ve boynunda hurma lifinden bükülmüş bir ip olduğu halde.

İHLAS SURESİ OKUNUŞU



Bismillahirrahmânirrahîm.



1- Kul hüvellâhü ehad



2- Allâhüssamed



3- Lem yelid ve lem yûled



4- Ve lem yekün lehû küfüven ehad

İHLAS SURESİ ANLAMI



Rahmân ve Rahîm olan Allah'ın ismiyle.



1- De ki; O Allah bir tektir.



2- Allah eksiksiz, sameddir (Bütün varlıklar O'na muhtaç, fakat O, hiç bir şeye muhtaç değildir).



3- Doğurmadı ve doğurulmadı



4- O 'na bir denk de olmadı.

NAS SURESİ OKUNUŞU

Bismillahirrahmânirrahîm.

Kul e'ûzü birabbinnâs

Melikinnâs

İlâhinnâs

Min şerrilvesvâsilhannâs

Ellezî yüvesvisü fî sudûrinnâsi

Minelcinneti vennâs

NAS SURESİ TÜRKÇE ANLAMI

Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla

De ki: Sığınırım ben insanların Rabbine,

İnsanların hükümdarına,

İnsanların ilahına,

O sinsi vesvesecinin şerrinden.

O ki, insanların göğüslerine vesveseler fısıldar.

Gerek cinlerden, gerek insanlardan.

FELAK SURESİ OKUNUŞU



Bismillahirrahmânirrahîm.

1- Kul e'ûzü birabbil felak

2- Min şerri mâ halak

3- Ve min şerri ğasikın izâ vekab

4- Ve min şerrinneffâsâti fil'ukad

5- Ve min şerri hâsidin izâ hased

Felak Suresi dinle! Felak Suresi'nin Arapça okunuşu Türkçe anlamı!

FELAK SURESİNİN TÜRKÇE ANLAMI

Rahmân ve Rahîm olan Allah'ın ismiyle.

1- De ki: "Sığınırım o sabahın Rabbine,

2- Yarattığı şeylerin şerrinden,

3- Karanlığı çöküp bastırdığında bir gecenin şerrinden,

4- o düğümlere üfleyen üfürükçülerin şerrinden

5- ve kıskançlık gösterdiğinde bir kıskancın şerrinden!"